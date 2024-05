Slovenskí Geissenovci? V novej reality šou Jasminy a Rytmusa budú môcť diváci spoznať aj ich rodinu

Producentka reality šou Gabika Drobová chce vraj divákom ukázať, aký je známy pár v skutočnosti.

Začiatkom budúceho roka si známy slovenský pár pustí zvedavcov do súkromia. Jasmina Alagič a Rytmus chystajú vlastnú reality šou na štýl slovenských Geissenovcov. Diváci sa stanú súčasťou ich každodenného života. „Budete s nami všade,“ vyjadrila sa Jasmina.

Súčasťou reality šou o manželoch Vrbovských budú blízkí aj vzdialení rodinní príslušníci. Budeme tak mať možnosť spoznať aj Jasmininu mamu Líviu. „Nie som pripravená, neznášam to, ale ok Jasmina, budem sama sebou,“ povedala jej matka.

Ako informujú Topky.sk, za celým projektom stojí producentka a dramaturgička Gabriela Drobová Ruman. „S Jasminou sme sa o takomto projekte rozprávali už dva roky predtým a povedali sme si, poďme do toho, už je ten správny čas. Tento rok oslávia piate výročie svadby. Veľmi som cítila, že chcem ukázať ľuďom, akí sú naozaj. Je nejaká predstava z médií, no aký majú oni vzťah, ako sa navzájom podporujú – to nech ľudia vidia!,“ vyjadrila sa Drobová.

Bližšie informácie o chystanom projekte zatiaľ nie sú známe, fanúšikovia obľúbenej dvojice sa už v krátkom čase pravdepodobne dozvedia viac.