Slovák Marius je svetovo úspešný džudista: Oktagon nemá veľkú úroveň. Od štátu som nedostal nič (Rozhovor)

Čo si bronzový medailista z ME 2024 myslí o našom MMA, ako sa cítil počas finálového zápasu, koľko minie na stravu a cíti sa na medailu z olympiády?

Márius Fízeľ získal tento rok na majstrovstvách Európy v džude bronzovú medailu, keď porazil nemeckého súpera Erika Abramova na ippon. Dvadsaťpäťročný džudista z Banskej Bystrice zápasí od detstva a zaznamenal veľké úspechy na medzinárodných turnajoch, keď mu viackrát len tesne unikla medaila. Teraz ju konečne získal a chystá sa na ďalšie.

Zmenilo sa niečo v jeho živote od výhry, a teda za posledné dva týždne? Dostal od štátu niečo za bronz, aký má názor na slovenský Oktagon, koľko minie mesačne na stravu a ako vidí svoje šance na tohtoročných olympijských hrách v Paríži?

Pre Slovensko si po siedmich rokoch vyhral medailu v džude. Ako sa vnímaš po tomto úspechu a čo si podľa teba pre našu krajinu dosiahol?

Myslím si, že som vrátil Slovensko späť na mapu džuda. Predo mnou bolo mnoho úspešných Slovákov, ako napríklad Jozef Krnáč, akurát sme už dlhšie nezískali medailu z ME, MS a OH. Naposledy sa to podarilo pred siedmimi rokmi, keď Matej Poliak vyhral na ME v Poľsku bronz.

Vo futbale oslavujeme už to, že vôbec postúpime na majstrovstvá Európy. My tam vyhráme medailu a ľudia o tom ani nevedia. Je to smutné.

Zdroj: Marius Fízeľ

Dostal si nejakú ponuku na sponzoring? Renaultu sa tuším uvoľnilo miesto pre talentovaného bojovníka.

(smiech) Hej, to som počul, ale zatiaľ ma neoslovili. Som otvorený rôznym spoluprácam. Aktuálne mám spolupráce s Antonom Ježom a firmou JF Judo Fighter, ktorí mi zabezpečujú oblečenie a kimoná od značky Essimo. Doplnkami výživy ma zase sponzoruje firma Aone. Momentálne som oslovil rôzne firmy a snažím sa získať niečo ďalšie.

Koľko ťa stál celý šampionát?

Som členom Vojenského športového centra Dukla, takže mi všetko zaplatil klub, respektíve zväz. Z vlastného vrecka si neplatím nič. Ak niečo dostanem od nejakého sponzora, je to plus pre mňa. Keby som si to však platil sám, vyjde ma to na tisícky eur.

Ako sa dá namotivovať na zápas o bronz po tom, čo človeku unikne finále? Nebijú sa tam medzi sebou až príliš pocity sklamania a ambície na zisk medaily?

V minulosti som získal mnoho piatych miest. V súboji o bronz išlo len o jednu vec – doniesť domov medailu.

Čo si prežíval počas finálového zápasu o bronz?

Prežíval som veľa emócií, aj som si na záver poplakal, ale od začiatku som si veril na 111 percent. Nakoniec, Nemca Erika Abramova som porazil už aj v minulosti a tréner Ján Gregor mi pomohol s vhodnou taktikou. Aj moje okolie sa čudovalo, aký som bol pred zápasom sústredený.

Zdroj: Marius Fízeľ

V minulosti si viackrát skončil na piatom mieste, takže kvalita tam očividne bola dlhé roky. Čo sa zmenilo teraz?

Myslím, že som dospel, lepšie som počúval trénera a viac som si začal veriť. Musel som dorásť a uvedomiť si, čo funguje v tejto kategórii „plus“, teda bez obmedzenia váhy.