„Bozkávala som ho pohľadom priamo zo stoličky.“ Slovenky nám opísali, aké je to zaľúbiť sa do svojho učiteľa

Zaľúbil/a si sa do svojho učiteľa alebo učiteľky? Tieto príbehy nie sú vôbec ojedinelé. Prečítaj si, s čím sa nám zverili Slováci a čo na takéto vzťahy vraví psychologička. Prečo mnohých ľudí predstava vzťahu s učiteľom tak láka a je takýto vzťah OK?

Študentka či študent sa zamiluje do svojho profesora. Takéto story slúžia často ako námety filmov (nielen pre dospelých), no deje sa to aj v bežnom živote. Na Instagrame sme spravili anketu, kde sme chceli zistiť, ako zamilované príbehy zo škôl nakoniec skončili. Na základe odpovedí sme zostali prekvapení, koľko z nich vydržalo až po svadbu a založenie rodiny. Písali nám hlavne ženy, ozval sa však aj učiteľ, ktorý nám opísal príbeh ako z kvalitného trileru.

To, že je to môj „crush“ som si uvedomila vtedy, keď som začala študovať jeho rozvrh. Chcela som vedieť, kedy sa ešte môžeme teoreticky stretnúť.

V pracovnom, ale aj v školskom prostredí sa môže veľmi rýchlo stať, že vzťah prerastie do priateľstva alebo dokonca do niečoho viac. Avšak väčšina prípadov zostáva len platonickej rovine so spomienkou na to, čo by mohlo byť.

Zdroj: YouTube/ Molly Maxwell

Anketa: Poznáš niekoho, kto bol zaľúbený do učiteľa*ky? Áno Nie Áno 63 % Nie 37 %

Bozkávala som ho pohľadom

So svojím príbehom sa nám zverila aj Zuzana. Opísala nám, ako sa platonicky zaľúbila do svojho profesora na výške. „Páčil sa mi jeden cvikár, bol doktorand. Volal sa Richard, bol len o pár rokov starší odo mňa. Mal tmavé vlasy, svaly z posilky, no hypnotizovala som ho pohľadom na hodine. Pamätám si jeden moment, keď sa nám stretli pohľady a na pár sekúnd sme sa len na seba pozerali, dokonca prestal hovoriť a nevedel pokračovať.“ Zuzana dodáva, že vtedy ukončil hodinu aj skôr, ako mal.

V ročníku vraj nemali veľa chalanov. Učiteľ sa po tomto incidente Zuzane doslova vyhýbal fyzicky, ale aj pohľadom. „Aj na skúškach začal byť na mňa veľmi prísny. Dokonca začal byť na mňa veľmi arogantný. Nič z toho samozrejme nebolo, ale na ten moment nikdy nezabudnem. Ako som ho pohľadom bozkávala a „znásilňovala“ priamo zo stoličky. On to v mojich očiach prečítal,“ dodáva Zuzana.

Vysokému a zarastenému učiteľovi neodolala ani študentka Kristína. „Mali sme na strednej učiteľa, ktorý prišiel čerstvo po škole. Vysoký, zarastený, svalnatý muž, presne taký, ako vo všetkých amerických filmoch. Zaľúbené sme boli do neho asi všetky,“ vraví Kristína.