Spúšťač alergie nemusí byť len peľ, ale aj cigaretový dym. Alergológ radí, ako prežiť jar a ktoré babské recepty naozaj pomáhajú

Všetko, čo potrebuješ vedieť o alergiách. Odborník vysvetľuje, ako ich účinne liečiť.

Od jemného šteklenia v nose až po masívny výtok, slzenie očí, začervenanie pokožky či sťažené dýchanie. Alergie, ktoré v aktuálnom jarnom období akoby „kvitli“, so sebou prinášajú celú škálu príznakov.

Alergici to práve v tomto čase rozhodne nemajú jednoduché. V článku sme sa preto pozreli na to, čo vlastne alergie sú, prečo vznikajú a ako sa dajú efektívne zmierniť príznaky. Dozvieš sa, ktoré lieky sú na predpis, ktoré si voľne kúpiš v lekárni a aj to, aké babské recepty by ti mohli na niektoré príznaky pomôcť.

V článku sa s nami o vedomosti podelil lekár zo Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.

Alergia je neprimeraná reakcia imunitného systému. Zdroj: Canva

Spôsobuje ju aj cigaretový dym, existuje viacero riešení

Alergia je nesprávna reakcia imunitného systému na neškodné vonkajšie podnety. To znamená, že pri vzniku alergie imunitný systém nesprávne vyhodnotí nejaký podnet zvonku, napríklad na istú potravinu, peľ či liek, a začne proti nemu bojovať v snahe odstrániť ho z tela.

Bežnými alergénmi sú napríklad peľ, plesne alebo huby, roztoče, cigaretový dym, zmeny teploty a vlhkosti či dráždivé výpary. Diagnostiku alergie a odhalenie príčinného alergénu realizuje alergológ. Ten následne nastaví aj správnu liečbu. Čo môžeš urobiť ešte predtým, ako sa s alergiou začneš pasovať?

Alergológ Miloš Jeseňák odporúča, aby si sa na obdobie alergií vopred pripravil. „Každý alergik by si mal vopred zabezpečiť svoje úľavové antialergické lieky od svojho lekára (špecialistu alebo obvodného). Ide najmä o lokálnu protialergickú liečbu, čo sú napríklad spreje do nosa či kvapky do očí. Pri výraznejších prejavoch aj systémovú liečbu, teda moderné antihistaminiká v tabletkovej alebo inej podobe,“ hovorí doktor.

Najlepšou prípravou je podľa neho alergénová imunoterapia. „Je to špeciálny liečebný postup, ktorým sa navodí tolerancia voči danému alergénu na základe pravidelného podávania daného alergénu vo forme tabliet či kvapiek pod jazyk alebo v podobe injekcií,“ vysvetľuje Miloš Jeseňák. Dodáva, že táto liečba by sa mala začať minimálne niekoľko týždňov pred začatím sezóny a trvá celkovo 3 roky.

To do list pre alergika

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie na svojom Instagrame zdieľala príspevok s užitočnými radami, ktoré ti pomôžu včas reagovať a zmierniť priebeh alergie. Ako prvé odporúčajú sledovať peľový kalendár. Ten ti pomôže rozoznať, aké typy peľu sa v určitých obdobiach nachádzajú vo vzduchu. Dostupné sú aj online verzie s aktuálnymi informáciami.

Pomôže aj to, že si zaobstaráš čističku vzduchu, ktorá zachytáva čiastočky peľu. Ak tráviš čas vonku, skús sa vyhnúť vonkajším aktivitám aspoň v dňoch, keď je úroveň peľu vo vzduchu najvyššia. Po príchode domov sa nezabudni osprchovať, aby si z pokožky a vlasov odstránil/-a zvyšný peľ.

Pravidelne si vymieňaj oblečenie aj posteľnú bielizeň a zabezpeč si antialergické lieky. Ideálne ešte pred nástupom sezóny daného peľového alergénu. U svojho alergológa sa následne informuj vo veci liečby alergénovou imunoterapiou.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Canva

Domáca liečba a dostupné lieky

V prípade alergickej nádchy si môžeš podľa Miloša Jeseňáka v lekárni kúpiť malé balenie antihistaminík v podobe tabletiek a vypýtať si môžeš aj niektoré protialergické spreje do nosa či kvapky do očí. Mal by si byť však opatrný, lebo...

„Pri výrazných prejavoch v zmysle upchatého nosa si môžete na niekoľko dní dať aj klasické dekongestívne kvapky do nosa, avšak s opatrnosťou, pretože pri nadmernom užívaní môžu vyvolať závislosť a potom paradoxne zhoršovať prejavy z nosa,“ upozorňuje lekár.

Dodáva, že štandardnou súčasťou liečby je aj hygiena nosa, používanie soľných roztokov alebo roztokov na báze morskej vody. Domáca liečba však nemusí stačiť a špecialista odporúča, aby si lekársku pomoc vyhľadal pri každom prejave alergie.

„Každé alergické ochorenie dýchacích ciest vyžaduje vyšetrenie u lekára (špecialistu).

V úvode môže liečbu začať všeobecný lekár, ale následne alergológ zrealizuje diagnostiku

daného stavu a urobí testy na odhalenie príčinného alergénu. Následne nastaví individuálny liečebný plán a poučí pacienta aj o protialergických režimových opatreniach,“ vysvetľuje doktor Jeseňák.

Babské rady: áno alebo nie?

Zaujímalo nás aj to, či na alergiu fungujú domáce recepty. Na internete sa totiž často dočítaš, že potenciálne by mohli zabrať niektoré rastliny. To, či je to skutočne pravda, objasnil alergológ.

Podľa zdravotéky je prírodné antihistaminikum napríklad žihľava dvojdomá či ginko dvojlaločné. Zabrať by mal aj rumančekový či rebríčkový kvet. Portál odporúča, aby si si do pol litra horúcej vody pridal/-a lyžicu týchto sušených kvetov a výpary následne vdychoval/-a.

Pomôcť by mal podľa webu aj čaj z bazového kvetu, medovky lekárskej alebo echinacey purpurovej. Na zmiernenie výtoku z nosa ti vraj zase pomôže žihľavový, bazový, škoricový alebo klinčekový čaj. Čo si o týchto babských radách myslí Miloš Jeseňák?

„Niektoré fytofarmaká, ktoré obsahujú extrakty z vybraných bylín, napr. tymiánu (materinej dúšky), bazy čiernej, skorocelu a podobne, môžu mať podporné účinky pri infekciách

dýchacích ciest sprevádzaných kašľom, či už suchým, alebo s vykašliavaním,“ vysvetľuje doktor. Na žihľavu a ginko sa však názor odborníka s názorom zdravopédie nezhoduje.

„Ginko a žihľava určite nie sú vhodnými liečivami. Tieto rastliny môžu dokonca byť alergénmi, v prípade žihľavy (slovensky presnejšie pŕhľavy) ide o pomerne častý peľový alergén vyvolávajúci klasické alergické prejavy z dýchacích ciest,“ hovorí špecialista.

✨ Na záver doktor Miloš Jeseňák dodáva, že nielen lieky, ale aj bežné životné radosti sú dôležité. „Alergiu síce neliečia ani nevyliečia, no príjemné veci ako hudba, láska či obklopovanie sa blízkymi ľuďmi majú pozitívne účinky na imunitný systém. A takisto obľúbená káva a kofeín môžu mať protizápalové účinky. V liečbe alergií však nemajú nejaký zásadný efekt,“ uzatvára.

Po tieto si skočíš do lekárne

Zoznam liekov slúži iba ako informácia, nie ako odporúčanie, aby si si lieky kúpil. Prehľadali sme weby viacerých slovenských lekární a na základe ich ponuky sme vytvorili tento zoznam voľnopredajných liekov:

Claritine: uľavuje od príznakov alergie

Rhinallergy: podporný homeopatický liek na liečbu alergickej nádchy

Zodac: zmierňuje nosové a očné príznaky alergickej nádchy

Zyrtec: taktiež zmierňuje nosové a očné príznaky alergickej nádchy

Virostop: podporí prirodzenú odolnosť voči alergickej nádche

Psilo-balsam: uľavuje od svrbenia pokožky

Allergodil: nosový sprej na liečbu príznakov sezónnej alergickej nádchy

Desloratadin Xantis: uľaví od alergických príznakov

Xyzal: na liečbu alergickej nádchy aj žihľavky

Poumon Histamine: homeopatický prípravok vhodný pri respiračných alergiách

Dasseltino: liek proti alergii, ktorý nespôsobuje ospalosť

Allergika: krém na očné viečka