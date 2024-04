Bizarný život najstarších siamských dvojčiat: Boli zrastené hlavou, no sprchovali sa oddelene a dokonca chodili na rande

„Keď som chodila na rande, George si priniesol knihy na čítanie,“ priznalo dvojča. George však trpel telesným postihnutím a nedokázal sa pohybovať bez invalidného vozíka, na ktorom ho Lori tlačila.

Životy siamských dvojčiat Lori a Georgea Schappella, ktoré zomreli začiatkom mesiaca, zaujali mnohých. Obaja mali úspešné kariéry, množstvo individuálnych záľub, vlastné izby a dokonca sa sprchovali oddelene.

Od roku 2022 boli podľa Guinnessovej knihy rekordov najstaršími žijúcimi siamskými dvojčatami na svete. Podľa portálu E! Online boli zrastení hlavou, zdieľali až 30 percent mozgu a životne dôležité krvné cievy.

Súrodenci sa taktiež stali prvou dvojicou trpiacou týmto postihnutím, ktorí mali opačné pohlavie. Narodili sa totiž ako dve sestry – George sa ale od roku 2007 identifikoval ako transrodový muž, informuje The Independent.

On cestoval po svete, ona pracovala v nemocnici

Kým bol George úspešný hudobník, Lori pracovala v nemocnici. „Keď mám vystúpenie, Lori vie, že ma nemá rušiť,“ vraví George v dokumente z roku 1997. Country umelec so svojou hudbou vycestoval do Európy či Ázie.

Kým randila, brat si čítal knihu

Lori mala okrem pracovného života aj ten súkromný. Podľa The Times of India bola dokonca zasnúbená, no jej partner zomrel pri autonehode. „Keď som chodila na rande, George si priniesol knihy na čítanie,“ priznala v dokumente. Dvojica však bola čiastočne imobilná – George trpel telesným postihnutím a tak sa nedokázal pohybovať bez invalidného vozíka, na ktorom ho Lori tlačila.

Súrodenci žili vo vlastnom byte a obaja mali samostatné izby – každú noc sa v nich striedali. V snahe viesť nezávislé životy sa dokonca aj oddelene sprchovali tak, že medzi seba dali plentu. „Budeme oddelení? Rozhodne nie. Moja teória znie: prečo opravovať niečo, čo nie je rozbité?“ dodal George v spomínanom dokumente.

