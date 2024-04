Zaraď si do playlistu: rapová nálož od Ektora, neohlásené EP v podaní Yzomandiasa či album Nerieš

7 dní a 8 hudobných releasov, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti.

Takýto bol uplynulý týždeň v zahraničnej aj domácej hudbe. Vypočuj si nový singel od Ektora, pokračovanie albumu dvojice Metro Boomin a Future, ale aj neohlásené EP s rukopisom Yzomandiasa, ktoré nás veľmi baví, a nové LP Hello od skupiny Nerieš.

Ak sme podľa teba zabudli na niečo podstatné, napíš nám svoj tip do komentárov.

1. Ektor – Další kapitola

Zoznam začíname fresh novinkou, pod ktorou je podpísaný Ektor. Raper, ktorý plánuje vypredať O2 Arénu, vydal singel s názvom Další kapitola a dokázal, že patrí medzi elitu scény.

Umelec s nekonečným hudobným katalógom plným hitov nám počas približne dva a pol minúty nedal ani na chvíľu vydýchnuť a sype jeden kvalitný verš za druhým a potvrdzuje svoje slová, že je v top forme.

O videoklip s trochu mysterióznou atmosférou sa postaral tím LOVE THEM WORK(s) na čele s Yakshom. Baví nás aj nový Ektorov štýl vrátane high fashion modelov oblečenia.

2. The Concrete Boys – It’s Us Vol. 1

Skupinu The Concrete Boys tvorí 5 interpretov, a to KARRAHBOOO, Draft Day, Dc2trill, Camo! a hlavne Lil Yachty, ktorý je v životnej rapovej forme, o čom nás presvedčil aj na albume It’s Us Vol. 1, ktorý vyšiel pred niekoľkými dňami.

LP obsahuje 16 plnohodnotných skladieb, pričom každá má osobitý zvuk a niektoré dokonca znejú ako 2-3 spojené beaty s trefnými zmenami rytmov a flowov umelcov. Dobre spracovaná kompilácia It’s Us. Vol. 1 kombinuje 1 samostatnú skladbu od každého interpreta okrem hlavnej hviezdy, ktorá ich má 3, so skladbami rôznych duetov a kombinácií v rámci skupiny.

Ide o prvý oficiálny projekt The Concrete Boys a zároveň prvé dielo, ktoré Yachty vydal pod svojím labelom Concrete Rekordz.

3. Millyz feat. Meek Mill – Soul Survivor

Raper Millyz z Massachusetts prichádza s novým singlom s Meekom Millom s názvom Soul Survivor.

Umelec aj naďalej dokazuje, že má skvelé technické schopnosti, ktoré si zaslúžia podobný rešpekt ako kolegovia s väčšou popularitou. Na tomto fresh kúsku Millyz hovorí o tom, ako sa dostať z ťažkých životných situácií a ako sa počas nich dokázať ochrániť. Zároveň žiada muža tam hore o odpustenie za chyby, ktorých sa dopustil v minulosti. Na úderný beat perfektne naskočil aj Meek Mill, avšak prijali by sme trochu dlhšiu slohu, ktorá by nás viac vtiahla do deja a temnej atmosféry.

Ide o spoluprácu, ktorá nás prekvapila, ale v konečnom dôsledku je naozaj dobrá a stojí za viac ako jedno vypočutie.

4. Chencho Corleone feat. Peso Pluma – HUMO

Na chvíľu opustíme prostredie ulíc a rapu, aby sme si predstavili chytľavú novinku od tandemu Chencho Corleone a Peso Pluma.

Singel s jednoduchým názvom HUMO, čo v preklade zo španielčiny znamená dym, je nákazlivý reggaetonový banger s vysokými oktávami oboch interpretov z Portorika, respektíve Mexika. Skladba nie je pre pozorných fanúšikov La Doble P úplným prekvapením, keďže ju manifestoval počas starého rozhovoru v septembri 2022, v ktorom vzdal obdiv Corleonemu.

Chencho Corleone aj Pluma spoločne zrkadlia svoje podobné flowy na reggaetonovej skladbe, ktorá zdôrazňuje rytmický beat produkovaný Sky Rompiendom a Corleonem.

5. Polo G – Cloudy Sky

O pozornosť sa hlási aj jeden z najlepších mladých raperov Polo G singlom Cloudy Sky. Novinka má síce názov, ktorý by mohol nadväzovať na jeho nedávne problémy so zákonom, ale má v sebe úplne iné posolstvo.

Krátka melodická pieseň je o hľadaní úspechu bez toho, aby človek musel robiť kompromisy v tom, aký je. Polo G neopustil svoju komfortnú zónu, ale tieto veci mu náramne sedia, o čom ťa presvedčí počas necelých troch minút trvania. Zaujímavý beat je prácou producentov Yung Talenta a Nicka Papza, pričom vo videoklipe sa raper zahalený do množstva šperkov nachádza v okolí Chicaga a pôsobí zamyslene.

Uh, I’m from the city where them murders at, so hot could break a thermostat.

People come and go and change, I swear I’m sick of learnin’ that.

Fuck up a good time ’cause this hot iron gon’ burn his back.

6. Yzomandias – Paranoia

Najznámejší člen labelu Milion Plus, ktorý všetkým mladým raperom ukázal recept na úspech, vydal v piatok krátke EP Paranoia. „Mám pre vás darček za to, ako dokonalá bola Yzomandias Tour Attack!! U deserved it, enjoy it and thank you,“ napísal raper na Instagrame.

Novinka, ktorú Yzo dokončil tento týždeň, obsahuje 6 skladieb a medzi hosťami nájdeš kolegu z M+ Nik Tenda, Viktora Sheena, Hard Rica, Karla, PTK, Shimmiho, ale aj najpočúvanejšieho slovenského umelca Separa. Paranoia má všetko, čo má mať, a pri počúvaní sa nebudeš nudiť ani sekundu. Ďakujeme za skvelú hudbu, Yzo.

7. Metro Boomin x Future – We Still Don’t Trust You

Najväčší hudobný rozruch za posledných 7 dní spôsobili Metro Boomin a Future, ktorí predstavili spoločný album We Still Don’t Trust You len 3 týždne po tom, čo im vyšiel projekt We Don’t Trust You.

Vypočuj si nový album plný klasických beatov v podaní Metro Boomina a charakteristického prejavu Pluta a v komentároch nám napíš, či sa ti novinka páči. Z nášho pohľadu ide o veľmi slušné pokračovanie predchádzajúceho LP, ktoré obsahovalo okrem iných skladbu Like That s dissom Kendricka Lamara na dvojicu Drake a J. Cole.

8. Nerieš – Hello

Ak patríš medzi fanúšikov slovenského rapu, určite dobre poznáš skupinu Nerieš, ktorá má vo svojom katalógu niekoľko miliónových hitov vrátane spolupráce s DMS.

Duo z Pezinka, ktoré tvorí Matej Straka a Matej „Gabryell“ Gábriš vydalo dnes o polnoci 4. štúdiový album s krátkym názvom Hello. Fresh novinka obsahuje 11 skladieb a medzi hosťami sú mená ako Pil C či Porsche Boy, ktorí doručili skvelé bars a albumu Hello pridali svojou účasťou na kvalite.

Album sme zatiaľ počuli raz, ale už teraz vieme, že nám bude rotovať v playliste minimálne celé leto.