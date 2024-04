KFC alias Kapustové fliačky s cukrom: Ktoré jedlá zo školskej jedálne sú najhoršie a ako by ich vylepšil foodbloger Čoje?

Ruku hore, kto si zo školskej jedálne so sebou okrem smradľavého trička odniesol aj traumu. Prečítaj si, ktoré jedlá sú podľa Slovákov najhoršie, čo si o nich myslí foodbloger a v závere ti bývalá kuchárka z jedálne prezradí viac o ich príprave.

Španielsky vtáčik, pľúcka na smotane či ryžový nákyp. Tieto „pochutiny“ sú isto známe každému, kto navštevoval niektorú zo základných či stredných škôl na Slovensku. V Refresheri nás tentokrát zaujímalo, ktoré jedlá mali Slováci najmenej radi a prečo.

Napriek tomu, že sa spomínané chody v zozname tých „naj(horších)“ nevyskytujú, pätica jedál ti dozaista pripomenie všetky traumy zo školských obedov. O tom, ako sa jedlá v školskej jedálni pripravovali nám porozprávala bývala kuchárka Júlia a komentár k starým klasikám pridal aj foodbloger Daniel Feranec, alias Čoje.

Školské jedálne napáchali podľa Čojeho na slovenskom jedle veľa škody. „Nemôžu za to tie tety, tým by som skôr dal metál za to, že to za tie rozpočty varia tak, že nám potom v dospelosti vadí iba hŕstka jedál. No vážne si myslím, že by sme sa mali venovať tomu, ako napraviť renomé jedlám, ktoré ľuďom znechutili školské jedálne,“ hovorí.

Ryžový nákyp z jedálne. Zdroj: Facebook/Jedáleň Slobodárka

1. Ryžový nákyp

Prvenstvo za najväčší prešľap zo školských jedální získal ryžový nákyp. Ľudia, ktorí nám odpovedali na anketu, ho najčastejšie opisujú ako rozmočený, na vrchu zhorený či bez chuti. „Nevidím zmysel v tomto jedle, kto by už len zapekal varenú ryžu a hodil na ňu kus kompótového ovocia? Veď je to úbohé,“ napísala jedna respondentka.