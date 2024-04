Aké nové hry vyjdú v apríli? V popredí je až nechutne sexualizovaná ženská hrdinka s natriasajúcim sa zadkom a prsami

Toto sú najočakávanejšie hry, ktoré vyjdú v apríli 2024.

Herný priemysel má problémy, keď iba od začiatku roka prišlo o prácu takmer 10-tisíc vývojárov (rovnako ako za celý minulý rok). Aj napriek tomu však neustále vychádzajú úžasné hry, čo sa nezmení ani v apríli. Je jedno, či hráš na PC, Switchi, PS alebo Xboxe. Zo zoznamu nižšie si jednoducho každý musí vybrať aspoň jednu hru, ktorú by chcel skúsiť.

Biomorph (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) – 5. apríl

Žáner 2D skákacích akčných metroidvánií (veľký svet, ktorý sa postupne odomyká s novozískanými schopnosťami) dostáva pravidelne nové tituly. Biomorph je jedným z nich a hráči v ňom budú ovládať nadprirodzenú bytosť. Vždy keď s ňou hráč zabije veľkého nepriateľa, prevezme jeho schopnosti a otvoria sa mu nové možnosti na mape. Treba sa však mať na pozore, pretože mŕtvi nepriatelia môžu raz ožiť a požiadať o brutálnu odvetu.

Children of the Sun (PC) – 9. apríl

Pri hraní tejto hry bude treba dosť rozmýšľať a skúšať prekonať jej prekážky znovu a znovu. Hlavnou postavou je žena, ktorej kult zavraždil rodičov. Vybrala sa ich pomstiť, na čo využije svoju špeciálnu schopnosť. Vo svojej sniperke má len jeden náboj, ale dokáže ho ovládať vo vzduchu. Zakaždým keď zabije svoju obeť, vie náboj počas letu presmerovať na iného člena kultu.

Final Fantasy XVI: The Rising Tide (PlayStation 5) – 18. apríl

Epické fantasy dobrodružstvo na PS5 dostane už druhé a zároveň posledné DLC. Rozšíri príbeh, pridá do skupiny okolo Clivea novú ženskú hrdinku a s najväčšou pravdepodobnosťou hráčov čaká aj ďalší gigantický súboj s bossom. Noví nepriatelia, nové útoky, nové príbehové momenty, to všetko bude DLC obsahovať, takže fanúšikovia pôvodnej hry ho musia mať.

No Rest for the Wicked (PC early access) – 18. apríl

Tvorcovia série Ori (Blind Forest and the Will of the Wisps) urobili celkom inú hru. Pôjde o akčné RPG s náročnými súbojmi vo fantasy svete. Hráč sa bude na okolitý svet pozerať zhora a hrať bude za magického bojovníka zachyteného v politickej konšpirácii. Hra zaujme súbojovým systémom, ale najmä očarujúcim vizuálom. Na PC vyjde v nedokončenej verzii, ktorú budú vývojári vylepšovať na základe spätnej väzby od hráčov. Jedným z budúcich updatov bude aj multiplayer.



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 23. apríl

Tvorcovia legendárnych JRPG hier Suikoden vytvorili s pomocou fanúšikov a vďaka ich finančnej podpore duchovného nástupcu. Ak sú niekomu tieto staršie legendy cudzie, stačí si spomenúť na kvalitu titulov ako Chaines Echoes, Sea of Stars či čerstvú pecku Unicorn Overlord. Hráčov čaká hlboký politický a vojnový príbeh s desiatkami hlavných a vedľajších postáv a hrdinov, ktorí majú odlišné bojové schopnosti.

Tales of Kenzera: Zau (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC) – 23. apríl

Vo vizuálne príťažlivej metroidvánii ovládnu hráči šamana Zau. Ten musí získať duše troch veľkých príšer, ktoré vymení za oživenie svojho mŕtveho otca. Dej sa bude venovať vzťahu syna s otcom a vyrovnávaniu sa so smrťou blízkych. Hrateľnostne pôjde o skákačku – akciu.



Another Crab’s Treasure (Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) – 25. apríl

Pri prvom pohľade na túto milú postavu kraba človeku nenapadne, že pôjde o soulslike, a teda hru s ťažkým súbojovým systémom v štýle hier Dark Souls a podobe. Krab bude pod vodou, ale aj na súši bojovať s oveľa väčšími a silnejšími nepriateľmi. Hráčovou úlohou je zlomiť kliatbu, ktorá ničí oceán.

Sand Land (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PC) – 26. apríl

Tvorca Dragonball Akira Toriyama vydal v roku 2000 fantasy mangu Sand Land, podľa ktorej vzniklo tento rok aj podarené anime a rovnomenná RPG hra. V nej budú hráči ovládať viacero postáv v púštnom prostredí, kde stretnú viaceré nepriateľské jednotky s mečmi v rukách, ale aj v tankoch. Titul oplýva jednoduchým anime vizuálom a zábavnou hrateľnosťou.

Stellar Blade (PlayStation 5) – 26. apríl

Kórejská exkluzivita pre PS5 vzbudzuje veľa neželanej (a možno aj želanej) pozornosti. Nedávno dostala veľmi pozitívne ohlasy od hráčov aj novinárov, ktorí sú po niekoľkohodinovom deme nadšení (stiahnuť si ho môžeš aj ty). Tvorcovia však čelia veľkej kritike za sexualizovanie ženských postáv, ktoré majú nereálne telesné proporcie.

Aj v prípade, že by šlo o kyborga, je hlavná hrdinka až príliš sexualizovaná, čo podčiarkujú aj jej sexy a vyzývavé kostýmy či fyzikálne vlastnosti jej tela, keď sa jej prsia a zadok natriasajú pri každom pohybe. Tvorcovia zároveň postavu situujú do scén a kamerových uhlov zameraných na jej pozadie v detaile. Je to škoda, pretože samotná hra je údajne veľmi kvalitná.

Príbeh hovorí o ďalekej budúcnosti, keď mimozemská civilizácia vyženie zvyšky ľudstva z planéty. Hlavná postava Eve a jej špeciálna jednotka sa vracajú na Zem, aby mimozemšťanov zlikvidovali. Hra ponúkne desiatky rôznych levelov odohrávajúcich sa v unikátnych prostrediach s rozličnými nepriateľmi a výzvami. V súbojoch bude dôležité uhýbanie sa útokom a ich odrážanie.



TopSpin 2K25 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – 26. apríl

Tvorcovia Mafie 3 zo štúdia Hangar 13 vytvorili po 13 rokoch novú časť z tenisovej série TopSpin. Hráči budú môcť odpaľovať loptičky v koži Rafaela Nadala či Sereny Williamsovej, ale možné bude aj vytvorenie vlastnej postavy.