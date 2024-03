Pedro Pascal skončil s nakrúcaním 2. série The Last Of Us už po mesiaci. Čo sa stane so seriálovou postavou Joela?

Fanúšikovia Pedra však už vedia, že sa môžu tešiť na jeho pôsobenie v novej marvelovke.

Tvorcovia úspešnej série The Last Of Us v týchto dňoch nakrúcajú druhú sezónu v Kanade, hlavný herec Pedro Pascal však už natáčanie ukončil. 48-ročný čilsko-americký herec by mal v lete začať natáčať nový projekt od Marvelu – Fantastická štvorka, uvádza ScreenTime na platforme X (predtým Twitter).

Pedro Pascal has reportedly finished filming for ‘THE LAST OF US’ Season 2



He will begin filming for Marvels ‘FANTASTIC FOUR’ this summer



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/T8nHq5FXES — ScreenTime (@screentime) March 25, 2024

Postapokalyptický seriál HBO začali nakrúcať 12. februára. Ak Pascal ukončil natáčanie už po mesiaci, znamená to pravdepodobne len jedno - Joelova úloha bude v druhej sérii podstatne kratšia.

O dôvodoch netreba dlho špekulovať, napokon, fanúšikovia šou to vedia až príliš dobre. Herci sa však vďaka tomu môžu venovať príprave na natáčanie nového marvelovského filmu.



The Last Of Us rozpráva príbeh o svete po apokalypse, hlavnými postavami sú preživší Joel a Ellie, ktorí putujú po Spojených štátoch a ich hlavnou úlohou je prežiť. Joel sa snaží dostať svoju chránenkyňu Ellie k ľuďom, ktorí by mohli dať ľudstvu druhú šancu. Nakoniec je však všetko trochu zložitejšie a ako sa ukáže, nič na svete nie je čiernobiele.





Premiéra druhej série je naplánovaná na rok 2025.