Napichať pery si môžeš už aj v kozmetickom salóne: Na aké riziká treba myslieť?

Fejkové nie sú len kabelky, ale aj kyselina hyalurónová. Nezabúdaj, že tú si však picháš do tela.

Zväčšovanie pier či zmierňovanie vrások botulotoxínom? Dnes úplne bežná vec. Na Slovensku máme mnoho kliník estetickej medicíny, no záujemcovia o takéto zákroky, najmä kvôli nižším cenám, siahajú po lacnejších alternatívnach v kozmetických salónoch. S odborníkmi sme sa pozreli na to, prečo to nie je v poriadku. Čo o tomto všetkom hovorí zákon?

Napísala som mojej bývalej spolužiačke, o ktorej som vedela, že si nechala pichnúť pery v kozmetickom salóne. „Vieš, čo by nasledovalo, ak by sa zákrok v kozmetickom salóne nepodaril?,“ opýtala som sa jej. „No, to teda neviem,“ odpovedala s ľahkosťou. „Vieš o tom, že sa môžu takéto zákroky podľa zákona vykonávať len zdravotníckom zariadení?.“ „To som nevedela. Vlastne ani neviem, či to bola lekárka. Veľa žien to robí a nemajú ani lekárske vzdelanie. Ani mi neukázala typ kyseliny. Teraz si ma vystrašila,“ napísala mi.

Bežne sa cena za 1 ml kyseliny hyalurónovej pohybuje na slovenských estetických klinikách približne od 260 do 350 eur. V článku sa dočítaš, na čo všetko si treba dávať pozor.

Anketa: Premýšľaš o nejakom estetickom zákroku? Áno. Nie. Už mám nejaké za sebou. Áno. 38 % Nie. 40 % Už mám nejaké za sebou. 22 %

„U nás v meste to v kozmetickom salóne pichá očná doktorka“

Nie je tak dávno, čo sa na internete prevalila kauza známeho pražského estetického štúdia Bratz Clinic, ktorého zákazníčky po estetických zákrokoch skončili v nemocnici. Poškodené klientky totiž nepoznali ani pravé meno či kvalifikáciu ženy, ktorá zákrok vykonávala.

Infliltrovali sme sa na známe fórum, ktoré navštevujú prevažne ženy a zdieľajú si medzi sebou rady. Chceli sme zistiť, či majú s niečím takým skúsenosti. „Viem, že známe chodia do Poľska, tam to robia kozmetičky vo veľkom, niektoré aj v obývačke. Keď mi kamoška ohlásila na aké zákroky chodí do salónu, tak ma takmer kleplo,“ napísala uživateľka.