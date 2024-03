Viac ako 60% Slovákov nie je spokojných so svojím životom. Ich nespokojnosť súvisí najmä so zdravím, vzhľadom a voľným časom

Prieskum tiež ukázal, že sa nebojíme zmien.

Viac ako 60% ľudí na Slovensku je vo svojom živote aktuálne s niečím nespokojných do takej miery, že by to chceli zmeniť. Nespokojnosť najčastejšie súvisí so zdravotným stavom, vzhľadom či spôsobom, ako využívame voľný čas a nedostatok pohybu. No trápi ich aj zamestnanie, partnerské vzťahy, životný štýl, bývanie či pomer medzi pracovným a osobným životom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý realizovala pre značku pramenitej vody Natura.

Zmeny tvoria nevyhnutnú súčasť života. Zhodne sa na tom 85 % ľudí na Slovensku. Vyrovnať sa s nimi môže predstavovať veľkú výzvu, no ako uvádzali respondenti prieskumu, prináša to aj pozitíva. Tretinu opýtaných posunuli životné zmeny o veľký kus ďalej a ďalšia tretina uviedla, že aj keď to zo začiatku pre nich nebolo jednoduché, nakoniec sú radi, že zmenu podstúpili.

Spomínaný prieskum realizovala agentúra Median SK vo forme online dotazníka CAWI. Prieskum vypĺňalo 509 respondentov vo veku 18 a viac rokov podľa kategórií pohlavie, vek, vzdelanie, kraj a veľkosť miesta bydliska.

„Ľudský mozog má často tendenciu zovšeobecniť zmenu v perspektíve času a hodnotiť ju aj v dôsledku spomienkového optimizmu ako pozitívnu. Zmena je často spočiatku vnímaná ako opustenie komfortu. Následne však nastúpi proces učenia sa a ponaučenia. Preto ľudia vnímajú zmeny s odstupom času často pozitívnejšie než na ich začiatku,“ vysvetľuje neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MPH, MBA.

Značka pramenitej vody Natura sa s ním rozhodla prepojiť v rámci svojej kampane Zmena je život. Jej cieľom je práve oslava pozitívnych životných zmien. Natura zisťovala, čo by chceli Slováci zmeniť a ako na zmeny reagujú. Na základe toho prináša tipy, ako lepšie zvládať zmeny v živote.

Zmeny zvládame lepšie vďaka blízkym

Slováci najčastejšie uviedli, že v procese zmien im pomáha najmä psychická podpora zo strany blízkych alebo relaxácia. Menej často uvádzajú rady od ľudí, motivačnú literatúru alebo vyhľadávanie odborníka. „Platí, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľané utrpenie je polovičné utrpenie. Ak osoba cíti zo svojho okolia oporu a podporu, tak rozkladá trápenie, a preto aj psychická podpora zo strany blízkych je veľmi nápomocná,“ dodáva neuropsychológ Robert Krause.

Do života ľudí na Slovensku prinášajú najväčší pozitívny obrat narodenie dieťaťa, po ňom nasleduje celková zmena životného štýlu, zamestnania, partnera či odsťahovanie sa od rodičov.

„Je pochopiteľné, že za najväčšiu pozitívnu zmenu v živote ľudia často považujú narodenie dieťaťa, a to najmä preto, lebo ide o dôkaz vzťahovej harmónie či o túžbu starať sa o druhých ľudí, v tomto prípade o vlastného potomka. Pre zdravé fungovanie vzťahu je dôležité, aby partneri dosahovali vzťahové míľniky a jedným z nich je aj rola rodiča,“ hovorí Krause.

