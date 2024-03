Odišiel a ja som sa s ním nestihol zmieriť. Miro Jaroš v talkšou Trochu inak s Adelou hovoril o príbehu po boku otca alkoholika

Do otcovej smrti sa s ním nestihol zmieriť.

Moderátorka Adela Vinczeová v talkšou Trochu inak s Adelou so svojimi hosťami pravidelne otvára aj témy, ktoré sú v našej spoločnosti tabu. V nedávnej relácii sa rozprávala s Mirom Jarošom.

Obľúbený detský spevák rozpovedal svoj osobný príbeh zo života s otcom závislým na alkohole. „Môj otec veľa pil. Bol alkoholik a my deti alkoholikov máme stále pocit, že ten tato, napríklad v mojom prípade, pil kvôli tomu, že ja som nebol dostatočne dobrý. Ja som potom celý život svojho otca obviňoval za to, aký bol,“ zveril sa Jaroš.

Spevák sa ďalej zdôveril s neľahkým detstvom, ktorý mu závislosť otca spôsobila. Po smrti otca však časom pochopil, o aký začarovaný kruh ide. „A potom som si vlastne uvedomil, že môjmu tatovi zomrel otec, keď mal päť rokov. Zbytočne som ja ako malý Mirko zatínal pästičky a hneval sa, že ty nás neľúbiš a prečo si taký a tak ďalej. No nemohol, veď on ani nepoznal tú rodičovskú lásku,“ vyznal sa.

Situáciu pochopil, až keď otec umrel. „Úplne inak by som sa k tomu postavil a zmierili by sme sa asi ešte pred jeho smrťou. Odišiel by a ja by som si neniesol tieto výčitky so sebou tak dlho.“

Alkohol jev našej spoločnosti vážnym problémom. Podľa minuloročného prieskumu je až 14 % Slovákov na hranici alkoholizmu. Denne alkohol podľa prieskumu pijú 2 % opýtaných Slovákov. 12 % po alkohole siahne niekoľkokrát do týždňa, 26 % niekoľkokrát do mesiaca a 37 % občas. 23 % Slovákov alkohol nekonzumuje.

Prvý a veľmi dôležitý krok je podľa lekára Ľubomíra Okruhlicu priznať si, že môžeš mať problém a vyhľadať odborníkov. „Príď sa poradiť, ako na tom si. Liečba je na začiatku, môže to byť len konzultácia,“ vysvetľuje Okruhlica.

Môžeš navštevovať Centrum pre liečbu drogových závislostí (kontakt: 02/ 5341 7464) a liečiť sa tak ambulantnou formou. Pokiaľ je stav vážnejší, je možné liečiť sa aj lôžkovou formou. Hoci je prerušenie závislosti ťažké, nie je nemožné. Ak máš pocit, že máš problém, neváhaj a rieš ho s odborníkmi.