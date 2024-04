TOP outfity známych tvárí za tisíce eur: Dalyb oblečený podľa vzoru Playboia Cartiho, štýlový Yaksha aj sexy Dominika Cibulková

Hviezdy českého a slovenského šoubiznisu majú módne trendy naštudované do najmenších detailov.

Móda na území Slovenskej a Českej republiky zaznamenala výrazný progres, ktorý vidíme najmä v uliciach alebo na rôznych spoločenských udalostiach. Výkladnou skriňou v tomto smere sú známe tváre šoubiznisu, ktoré si na svojom vzhľade dávajú záležať viac ako kedykoľvek predtým.

Nájdi čerstvú módnu inšpiráciu v outfitoch, ktoré ukázali v posledných týždňoch Dalyb, Yaksha, Dominika Navara Cibulková aj modelka Eva Herzigová. Priprav sa na plejádu drahých modelov oblečenia a šperkov, limitované tenisky, streetwear, ale aj módu z reťazcov fast fashion ako Zara alebo H&M.

Tohtosezónne domáce zápasy basketbalového klubu Inter Bratislava lákajú do hľadiska množstvo známych tvárí, medzi ktorými nechýba ani Michal „Yaksha“ Novotný.

Jeden z najvýraznejších Slovákov na Instagrame prišiel do arény v tomto štýlovom outfite, keď polokošeľu COS zladil s džínsami Celine, čižmami z dielní módneho domu Saint Laurent, neprehliadnuteľnou žltou taškou Goyard Belvedere MM, klasickou bejzbalovou šiltovkou s logom New York Yankees a galérie MoMA. Ako to už býva pri Yakshovi zvykom, nevynechal ani hodinky Rolex.

Zdroj: Instagram/@yak.sha, Matúš Zeťák

Medzi pozvanými hviezdnymi hosťami v prvom rade nechýbal ani Separ. Najpočúvanejší slovenský raper v posledných rokoch prišiel do arény v sprievode partnerky Cynthie a detí, pričom mal na sebe oblečený luxusný drip z debutovej kolekcie Pharrella Williamsa pre Louis Vuitton. Cena týchto fresh denimových modelov s logom francúzskeho módneho domu je rádovo v tisícoch eur.

Pochváliť musíme aj marketingový tím BK Inter Bratislava a obchod The Streets za vysokú úroveň, ktorú priniesli do hlavného mesta.

Zdroj: Instagram/@separ__dms, Matúš Zeťák

Skvelé módne momenty priniesol aj koncert skupiny Kontrafakt pred vypredaným hľadiskom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu (TIPOS Aréna), na ktorom vystúpili aj Dalyb a Zayo. Obaja interpreti stavili na fresh outfity, ktorými sa môžeš inšpirovať.

Dalyb prišiel v kombinácii nadrozmernej MA-1 leteckej bundy, širokých čiernych nohavíc s cvokmi, pracovnej obuvi, rukavíc a mohérovej čiapky s logom Chew Forever, vďaka čomu nám trochu pripomínal Playboia Cartiho (v tom najlepšom význame).

Zayo ukázal žlto-bielu univerzitnú bundu od značky Awake New York, selvedge džínsy, červeno-biele tenisky Bape Sta z dielní A Bathing Ape® a malú tašku Louis Vuitton.

Zdroj: Instagram/@hahacrewzayo, Katarína Šlesárová

PTK je súčasnosti jeden z najsledovanejších a najpočúvanejších českých interpretov. Raper so žiarivou budúcnosťou ti tentoraz posiela pozdrav v celočiernom outfite, ktorému dominuje boxy košeľa s krátkymi rukávmi s logom módneho domu Prada na vrecku. Športové nohavice dopĺňajú legendárne tenisky Nike Air Force 1 v nízkej verzii, ktoré sú povinnou výbavou v každom šatníku, a to bez ohľadu na pohlavie.

Zdroj: Instagram/@takahiroryuu

Český rap zastupuje aj Smack One. Interpret s charakteristickým zvukom a so silnými väzbami na UK scénu nás zaujal v čiernom vzhľade, ktorému dominuje páperová bunda od značky Unknown London, ktorú považujeme za jeden z najzaujímavejších prospektov vo svete streetwearu. Skúsený interpret dotvoril tento cool outfit slnečnými okuliarmi či náramkom z dielní 1017 ALYX 9SM.

Zdroj: Instagram/@smack_a51

Ďalším skvelým outfitom nás potešil aj renomovaný stylista Filip Vaněk. Dvorný poradca Leoša Mareša, Moniky Marešovej a ďalších českých celebrít predviedol nové sezónne modely z dielní britského módneho domu Burberry.

Kreatívny riaditeľ značky Daniel Lee stavil v kolekcii jar/leto 2024 na zelený odtieň s prívlastkom „Ivy“ a jeden z najštýlovejších českých mužov na Instagrame ti ukáže, ako ich môžeš navzájom kombinovať, aby si vyzeral dobre. Fresh siluetu doplnil o svoje obľúbené biele tenisky Adidas Originals.

Zdroj: Instagram/@filipvanek

Keď už píšeme o štýlových mužoch z Českej republiky, vynechať nemôžeme ani návrhára Lukáša Macháčka, ktorého tvorbu sledujeme už skoro dekádu a neprestáva nás baviť.

Talentovaný tvorca predviedol v uliciach Prahy dlhý kožený kabát s textúrou krokodíla, ktorý navrhol v spolupráci s ateliérom Farah Kimia. Čierny outfit s poriadne luxusným vzhľadom doplnil o sériu náušníc a vyzeral naozaj božsky. Muži, nebojte sa experimentovať a vyčnievať.

Zdroj: Instagram/@lukasmachacek, by LAFAKADA

Dominika Navara Cibulková patrí medzi najväčšie milovníčky módy a luxusu v našich končinách, o čom nás pravidelne presviedča na Instagrame. Bývalá tenistka vybehla na spoločenskú udalosť vo svetlohnedých dlhých šatách s vrúbkovanou textúrou zo Zary a vyzerala nádherne. Kontrastom boli jej doplnky, keď zvolila výrazné šperky v podobe prsteňov s drahokamami a náušníc aj kabelku Hermès za niekoľko tisíc eur. Mimo interiéru mala navrchu oblečený kožuch spod rúk českej návrhárky Ivany Mentlovej.

Zdroj: Instagram/@domicibulkova

Influencerka Petra Macková, známa ako @pepamack, je módna ikona, ktorú pozývajú veľké odevné spoločnosti na svoje prehliadky, kde sedí v prvých radoch po boku celebrít, a nosí ich luxusné modely.

Na fotografii nižšie má rodená Bratislavčanka oblečené nové návrhy z ateliéru Givenchy a vyzerá perfektne. Bavia nás vysoké kožené čižmy, elegantná silueta s vysokým rozparkom aj kontrastná kabelka cez plece.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Skvelý outfit predviedla aj Karolína Chomisteková, ktorú považujeme za jednu z najinšpiratívnejších Sloveniek na Instagrame. Bývalá kráľovná krásy a v súčasnosti módna influencerka na plný úväzok nás očarila v sviežich jarných modeloch z kolekcie H&M Studio. Dlhý kabát vo svetložltej farbe a svetlomodré džínsy v zvonovom strihu doplnila o metalickú kabelku s logom Prada a tenisky Chanel za približne 1 000 eur.

Vôbec sa nebránime tomu, aby sme videli viac takýchto outfitov v našich uliciach.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Zaujímavý outfit ukázala aj Miss Slovensko v roku 2023 Daniela Vojtasová, ktorá stavila na estetiku „Old Money“ a urobila dobre. Úzky svetlý rolák zladila so šortkami v podobnom odtieni a punc luxusu dodali čierne kožené čižmy s dĺžkou pod kolená. Ukážkový vzhľad podčiarkla výrazná vizáž a účes s rozpustenými vlasmi.

Zdroj: Instagram/@danielavojtasova

Jeden zo svojich najkrajších outfitov predviedla herečka, tanečníčka a modelka Alžbeta Ferencová (Zea) na odovzdávaní prestížnych filmových cien Český lev. Hviezda seriálového hitu Iveta sa na červenom koberci ukázala v úzkych šatách na ramienka s farebnými metalickými prvkami od českej návrhárky Radky Sirkovej, ktoré doplnila o jemné šperky značky Apart a malú kabelku do ruky.

Zdroj: Instagram/@this.is.zea, Ivan Kassa

Eva Herzigová je módna ikona a múza pre svetoznámych návrhárov už viac ako 30 rokov. V posledných sezónach úzko spolupracuje s módnymi domami Saint Laurent, Etro či Balenciaga, pričom ich návrhy nosí aj v súkromnom živote.

Na fotografii nižšie má česká modelka oblečené dlhé čierne šaty Balenciaga, ktoré obopínajú jej štíhlu postavu, a špicaté lodičky z poslednej kolekcie rovnakej značky spod rúk návrhára Demnu Gvasaliu.

Zdroj: Instagram/@evaherzigova

Takýto svieži jarný outfit predviedla v marci influencerka Karolína Mališová. Sympatická plavovláska so žiarivým úsmevom nás odzbrojila v siluete zladenej v bielych tónoch, ktorej dominujú vzorované pančuchy a nadrozmerné sako s kontrastnými detailmi, respektíve gombíkmi. Atraktívny výsledný vzhľad podčiarkla ikonická prešívaná kabelka s logom Chanel. Tohtoročná Veľká noc by mala byť slnečná, tak sa môžeš inšpirovať už v najbližších dňoch.