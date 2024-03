Kanye West stiahol manželke Biance na verejnosti pančuchy. „Pre pozornosť urobí hocičo,“ tvrdí píárista. Nervy už stráca aj svokor

„Udržuje sa tak na titulkách,“ dodáva odborník. O raperovi tvrdí, že manželku vyzývavo oblieka len preto, aby tým zatienil svoju ex Kim Kardashian. Kritikou už nešetrí ani jeho svokor, Biancin otec: „Neviem, ako by sa mu páčilo, keby išlo o jeho dcéry.“

Módne výstrelky Biancy Censori zarážajú okrem jej vlastnej rodiny či širokej verejnosti aj odborníkov. Len nedávno sa objavili špekulácie o tom, že ňou Kanye manipuluje, ovláda ju a využíva. Najnovšie toto ich vyčíňanie okomentoval aj známy britský odborník na PR Mark Borkowski: „Udrží sa tak na titulných stránkach, zatieni Kim Kardashian. Tá však na seba púta pozornosť s oveľa väčšou noblesou,“ píše Suggest.com.

Ľudia si myslia, že manželku prehnane kontroluje

Fanúšikovia svetoznámeho umelca nevedia, či bizarné outfity vymýšľa sám West alebo mu s tým pomáha aj samotná Censori.

K najnovším výstrelkom patrí aj Biancina pondelková promenáda, ktorá ľudí opäť šokovala. Napriek tomu, že to mali manželia namierené do rodinnej reštaurácie, ich oblečenie tomu veľmi nezodpovedalo. Kým raper mal oblečenú širokú čiernu mikinu a nohavice, jeho manželka doslova svietila v krátkom svetlobéžovom tope, neónovo zelených pančuchách a lodičkách. Práve pančuchy jej Kanye údajne ešte viac stiahol, čím odhalil manželkino pozadie.

V rozhovore pre The Daily Mail Borkowski uviedol, že okázalými kúskami sa kontroverzný raper podľa neho snaží „prekonať“ svoju bývalú Kim Kardashian. Pár sa oficiálne rozviedol v roku 2022 a už o niekoľko týždňov neskôr stál 46-ročný West pred oltárom so svojou novou láskou, len 29-ročnou Austrálčankou Censori.

Prehovoril už aj Kanyeho svokor: „Fakt by ma zaujímalo, čo si do pekla myslí, keď ju tu takto promenáduje ako výstavného koňa. Ako by sa jemu páčilo, keby jeho dcéry North či Chicago chodili po uliciach polonahé a ešte by ich k tomu povzbudzovali ich vlastní manželia?“

Je si istý, že by nikdy nesúhlasil, aby takto chodili jeho dcéry, a absolútne nerozumie tomu, prečo k tomu núti tú jeho.