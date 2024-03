Cara Delevingne je zdrvená: Jej vila za 7 miliónov kompletne vyhorela. Pri požiari sa zranili dve osoby

V piatok 15. marca zachvátil v skorých ranných hodinách vilu svetoznámej modelky a herečky Cary Delevingne veľký požiar. Jej sídlo, ktoré sa nachádza v Los Angeles, malo hodnotu 7 miliónov dolárov (takmer 6,5 milióna eur). Pri požiari sa zranili dvaja ľudia, avšak nikto neumrel, informuje CNN.

Na záchrane domu sa podieľalo 13 hasičských vozidiel a približne 40 hasičov, ktorým trvalo viac ako dve hodiny, kým dostali plamene pod kontrolu. Rodičia modelky uviedli, že požiar spôsobila elektrická porucha, ktorá sa vymkla spod kontroly v dôsledku silného vetra v oblasti, uvádza britský denník The Sun.

Matka modelky uviedla, že Cara je „zdrvená“, bol to jej v domov, ktorý vytvorila a mala v ňom všetko. V sídle sa vraj nachádzal „celý jej život“.

