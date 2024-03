Fitnesová influencerka Zuzana Kardošová je po dlhých mesiacoch opäť na Instagrame. Pre fanúšikov nakrútila video s vysvetlením

Zuzana trpela depresiami. Vo štvrtok sa prihovorila prostredníctvom videa, v ktorom do celej situácie vnáša trochu svetla. Je zjavné, že ľudom na internete chýbala. Jej video má po pár hodinách už 16-tisíc lajkov.

Známa fitnesová influencerka Zuzana Kardošová sa na dlhé mesiace odmlčala zo všetkých sociálnych sietí a prestala pridávať príspevky.

Mladá influencerka bola predtým na internete stále aktívna – rada zdieľala fotky s priateľom, rady a tipy týkajúce sa cvičenia aj svoje úspechy na súťažiach. Jej „zmiznutie“ vyvolalo vo verejnom priestore obavy o jej zdravotnom stave. Viacerí fanúšikovia jej pod posledný post písali množstvo povzbudivých aj znepokojivých správ.

Konečne sa ukázala

Dlhé mesiace odmlky sa skončili. Vo štvrtok večer pridala video pre svoju silnú instagramovú základňu, na ktorej má viac ako 200-tisíc sledovateľov. „Na trištvrte roka som zmizla zo všetkých sociálnych sietí, prišlo to veľmi nečakane. Toto sú príznaky depresie, ktoré ma sprevádzali počas tohto obdobia,“ hovorí mladá športovkyňa.

Zuzka ďalej prezradila, že zo svojej náročnej životnej cesty chce natočiť ďalšie video, v ktorom bližšie priblíži, čím si prechádzala. Verí, že pre mnohých bude jej cesta inšpirujúca a náučná. To, kedy ho na svojom Instagrame zverejní, nie je známe. Aktuálne má Zuzana súkromný profil.

Zdroj: Instagram/Zuzana Kardošová

Konšpiračné teórie o jej zmiznutí

Je však zjavné, že ľudom na internete chýbala. Jej video má po pár hodinách už 16-tisíc lajkov. Dokonca sa dohady o jej zdravotnom stave objavili aj vo fóre na Modrom koníku.

„Neviete, čo sa stalo so Zuzanou Kardošovou, či som iba ja zablokovaná? Nie žeby to bolo dôležité, ale zaujíma ma to,“ píše používateľka. „Ona nepridáva nič už zopár mesiacov, niekde tu v druhej téme písali baby, že vraj má byť údajne na psychiatrii alebo už vyšla, ale mala nejaké problémy s frajerom. No ďalej netuším, tiež som ju predtým sledovala, no nejak som na ňu aj zabudla, že ju sledujem,“ objavilo sa tiež v komentároch.

Viaceré domnienky na internete hovorili aj o samovražde, liečení sa zo závislosti či o psychiatrickom oddelení. Vtedy sa jej zastal jej priateľ Chris Dinga: „Prosím vás, aby som stopol nezmyselné kombinácie. Zuzka je off pre svoje osobné dôvody, a keď sa vráti, tak sa k tomu vyjadrí. Teraz má iné priority, ktoré musí riešiť, sú podstatnejšie, ako pridávať story na IG. Akceptujte jej súkromie. Ďakujem za pochopenie.“

Zuzka okrem iného v minulosti nakrúcala aj na Youtube. Má za sebou úspešnú športovú kariéru v kategórii bikini fitnes, kde sa umiestnila na prvých pozíciách.