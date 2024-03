Týždne módy priniesli skvelú obuv: hotelové papuče Miu Miu, športové mokasíny New Balance či Timberlandy od Pharrella

Sleduj TOP 10 najzaujímavejších modelov z nových sezónnych prehliadok známych návrhárov.

Ešte nemáme za sebou ani prvú štvrtinu roku 2024 a návrhári predstavili už nové sezónne kolekcie pre mužov aj ženy počas dvoch blokov týždňov módy v Londýne, Miláne a Paríži.

Tenisky, respektíve obuv, je fenoménom v poslednom desaťročí a priamoúmerná tomu je aj snaha návrhárskych tímov vytvoriť a odprezentovať čo najlepšie výnimočné siluety – či už v podobe vlastných modelov, alebo spoluprác s inými výrobcami.

Veľa pozornosti si vyslúžili aj počas prezentácie ready-to-wear kolekcií na obdobie jar/leto 2024 a jeseň/zima 2024. Priprav sa na hotelové papuče s logom Miu Miu, vysoké platformy s podpisom Gucci aj sériu rôznych vyhotovení tenisiek New Balance.

Lepší obraz o najlepších modeloch získaš nižšie. V ponuke obchodov budú čoskoro.

Vysoké semišové čižmy Chanel

Ready-to-wear kolekcie módneho domu Chanel nie sú také kontroverzné ako tie s podpisom Balenciaga alebo plné monogramov ako v prípade Louis Vuitton, ale majú v sebe noblesu a niečo výnimočné. Inak tomu nebolo ani v rámci ženskej kolekcie jeseň/zima 2024, ktorú kreatívna riaditeľka Virginie Viard predstavila na parížskom týždni módy.

Skúsená návrhárka ukázala sériu sofistikovaných modelov oblečenia aj obuvi, ktorú si do svojho zoznamu želaní zapísalo množstvo influenceriek a celebrít. Najviac nás oslovili vysoké semišové čižmy s prešívanými panelmi, mäkkou strižinovou podšívkou a lesklým koženým špicom v kontrastnej čiernej farbe. Okrem verzie s dĺžkou do polovice stehien je atraktívne aj vyhotovenie s výškou pod kolená.

Zdroj: Gorunway

Hotelové papuče od Miu Miu

Módny dom Miu Miu bol považovaný za najviac hot značku v roku 2023 podľa Lyst Index, a pri pohľade na jednotlivé virálne produkty aj seriózne návrhy nás to vôbec neprekvapuje.

Miuccia Prada, ktorá vedie odevné impérium, si v novej sezóne dovolila ešte viac popustiť uzdu svojej fantázie a výsledkom sú mimoriadne cool ženské modely. Osobitnú pozornosť si zaslúži obuv, a to či už ďalšia upravená silueta tenisiek v spolupráci so spoločnosťou New Balance alebo tieto luxusné kožené šľapky v štýle hotelových šľapiek so zlatým znakom Miu Miu na vrchnej časti.

Presne túto obuv uvidíš často v letných mesiacoch na Instagrame.

Zdroj: Gorunway

Jazdecké čižmy Gucci

Klobúk dole musíme zložiť aj pred Sabatom De Sarnom – novým kreatívnym riaditeľom Gucci, ktorý zmenil estetiku talianskej módnej ikony od základov oproti Alessandrovi Michelemu, a my sme z toho nadšení.

Nová tvár Gucci je na prvý pohľad striedma a minimalistická, ale zároveň vyzdvihuje krásu v detailoch, je odvážna a poriadne sexy. Dôkazom je ženská kolekcia na sezónu jeseň/zima 2024, ktorú De Sarno ukázal v Miláne.

Zdroj: Gorunway

Spomedzi obuvi sme vybrali dvojicu siluet, pričom ako prvé si ukážeme jazdecké čižmy z prémiovej kože v tmavočervenom odtieni. De Sarno doplnil ikonický model o sponu Horsebit a látkový úchyt v charakteristickej zeleno-červenej farbe. Čižmy sú k dispozícii vo výške pod kolená aj do polovice stehien, ktoré majú poriadny sexepíl.

Zdroj: Gorunway

Vysoké platformy v podaní Gucci

Sabato De Sarno nás potešil aj druhým typom obuvi na prehliadkovom móle v Miláne, keď klasické siluety ženských topánok posadil na vysoké platformy a hrubé opätky v retro štýle. Nový kreatívny riaditeľ Gucci našiel v tomto prípade inšpiráciu v bohatých archívoch talianskej odevnej spoločnosti.

Zdroj: Gorunway

Jednotlivé kúsky sú vyrobené z prémiovej kože v rôznych farebných vyhotoveniach, nechýba im vyrazený ikonický monogram „GG“, ale ani zlaté doplnky – či už v podobe spony Horsebit, ktorú De Sarno využíva často, alebo iných malých detailov.

Vyzerá to tak, že trend, ktorý začal módny dom Versace v minulých sezónach, bude aktuálny aj v roku 2024. Ak celý outfit nepôsobí vulgárne a lacno, nemáme nič proti. Inšpiráciu nájdeš v týchto lookoch.

Zdroj: Gorunway

Lodičky so strapcami od Chloé

Módni kritici, ktorí čakali na to, akým smerom sa bude uberať módny dom Chloé pod vedením novej kreatívnej riaditeľky menom Chemena Kamali, musia byť nadšení. Nemecká návrhárka, ktorá predtým pracovala pre Saint Laurent, predstavila dokonalú mestskú kolekciu pre moderné ženy.

Súčasťou línie je aj obuv. Medzi ňou nás oslovili najmä tieto extravagantné lodičky so strapcami. Silueta s otvoreným špicom stojí na základe s hranatými podpätkami so zlatým detailom a výsledný vzhľad je viac ako fresh. Okrem zeleného vyhotovenia nižšie stojí za pozornosť aj béžová verzia. Skombinuj ich so šatami, sukňou, ale aj džínsami a v uliciach každého mesta budeš neprehliadnuteľná.

Zdroj: Chloé

Junya Watanabe x New Balance 1906L

Svoje miesto na prehliadkovom móle majú stále aj tenisky, o čom nás presvedčil návrhár Junya Watanabe, ktorý odhalil úplne verziu modelového radu New Balance 1906.

Skúsený tvorca módy vytvoril „športové mokasíny“, ktoré majú charakteristické črty aj technológie bežeckej obuvi s logom americkej značky, no chýbajú im šnúrky namiesto ktorých sú na vrchnej časti kožené popruhy.

Zatiaľ si nevieme predstaviť styling týchto mokasín v každodennom živote, ale nepochybujeme o tom, že módni nadšenci nás v blízkom období presvedčia o tom, že ich je možné nosiť štýlovo.

Zdroj: Gorunway

Louis Vuitton x Timberland

Patrí Pharrell Williams na pozíciu kreatívneho riaditeľa pre mužskú líniu Louis Vuitton? Áno aj nie. Na jednu stranu poskytuje odevnej spoločnosti z portfólia konzorcia LVMH svoju estetickú víziu, ktorá môže osloviť novú klientelu, avšak, na druhú stranu zatiaľ skáče z jedného štýlu do ďalšieho bez ucelenej myšlienky v rámci každej kolekcie.

Kolekcia jar/leto 2024 má kovbojskú estetiku a obsahuje všetko, čo si predstavíš ako prvé, keď sa povie divoký západ.

Zdroj: Gorunway

Súčasťou tohto diela sú aj modely oblečenia inšpirované klasickými pracovnými odevmi z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia vrátane workwearovej obuvi Timberland, ktorá je úzko spätá aj s rapovou kultúrou.

Williams doplnil ikonický model Timberland 6 Inch o zips z vnútornej strany, logo Louis Vuitton na jazyku či podrážke alebo známy kvetinový monogram na zvršku. Či išlo o správnu voľbu necháme už na tvojom posúdení. Nás táto fresh úprava zaujala, prekážkou však bude vysoká cena.

Zdroj: Gorunway

Zima v znamení obuvi Kenzo

Keď už sme spomenuli Pharrella Williamsa, nemôžeme zabudnúť ani na Niga, ktorý šéfuje v módnom dome Kenzo a každou sezónnou kolekciou nás presviedča o tom, že je na správnom mieste.

Na budúcoročnú zimu si pripravil výnimočné modely vrátane cool obuvi, ktorú určite uvidíš na nejednom americkom raperovi či slávnom športovcovi. Japonský návrhár, ktorý založil značku A Bathing Ape (BAPE), posadil siluetu so zvrškom s jemnou „srsťovou“ štruktúrou na hrubú gumovú podrážku. Čerešničkou sú kontrastné zelené šnúrky. Tieto topánky rozhdone chceš v zbierke.

Zdroj: Gorunway

Špicaté lodičky z dielní Saint Laurent

Perfektný retro vibe má aj nová kolekcia Saint Laurent, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ Anthony Vaccarello. Skúsený návrhár zostal verný svojmu rukopisu a jednotlivé modely sú sofistikované a zároveň vyzývavé či hriešne, a to v najlepšom slova zmysle.

Dôkazom sú aj tieto špicaté lodičky na úzkych podpätkoch so zapínaním na remienky, ktoré sú vyrobené z jemného materiálu a doplnené o neprehliadnuteľný umelý klenot. Dokonalá voľba na každý večierok, ale aj serióznu spoločenskú udalosť.

Zdroj: Gorunway

Auralee x New Balance 990v4

Obuv New Balance sa v posledných rokoch teší obrovskej popularite nielen medzi bežnými ľuďmi, ale aj v radoch módnych domov, pričom svoju verziu najnovšie predstavil japonský ateliér Auralee, ktorý založil Ryota Iwai v roku 2015.

Iwai zakomponoval ikonickú športovú obuv New Balance 990v4 do svojho posledného diela – mužskej kolekcie na sezónu jeseň/zima 2024 a svojou estetikou trafil do nášho vkusu.

Zdroj: Auralee

Bežecké tenisky zahalil do semišových prekrytí a priedušnej sieťoviny v pastelových odtieňoch modrej a sivej, pričom výsledný vzhľad je pastvou pre oči všetkých nadšencov minimalizmu.

Ľahko nositeľná obuv disponuje všetkými technológiami ako štandardné vyhotovenia New Balance 990v4, vďaka čomu predstavuje dokonalého spoločníka na každodenné nosenie. Cenu tenisiek odhadujeme na približne 300 eur, pričom v predaji by mali byť v letných mesiacoch.

Zdroj: Auralee