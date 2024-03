Avatar od Netflixu prekonal Zaklínača aj Squid Game. Dostane ešte 2 série, ktorými tvorcovia ukončia príbeh

Avatar: The Last Airbender zaznamenal na Netflixe veľký úspech, prekonal aj hity ako Griselda, Zaklínač či reality show Squid Game: The Challenge. Populárny fantasy animák mal tri série, po ktorých tvorcovia príbeh uzatvorili.

Rovnako tak tomu bude aj na Netflixe, ktorý práve odklepol ďalšie dve a zároveň posledné série. Nie je známe, či budú mať tiež len po osem epizód, ale ako sme písali v recenzii, seriálu by prospelo, keby ich bolo desať.

Žiadne ďalšie informácie zatiaľ o nových epizódach nie sú známe. Ak sa tvorcovia poponáhľajú, druhú a tretiu sériu by diváci mohli uvidieť v roku 2027 a 2028. Nič však nie je potvrdené.

Vo videu nižšie sleduj, ako sa o 2. a 3. sérii dozvedeli hlavní herci, ktorých ich kolega Daniel Dae Kim najprv pekne ponaťahoval.

You need to watch Daniel Dae Kim give the Avatar: The Last Airbender cast the news of Seasons 2 & 3. pic.twitter.com/knTDtyRJZv