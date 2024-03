Ako natáčali seriál Masters of Air? Kameraman nám prezradil, či boli s lietadlami vo vzduchu alebo to bolo všetko CGI (Rozhovor)

Kameraman Richard Rutkowski nám prezradil tajomstvá z natáčania vojnového seriálu Masters of Air. Pracovali so skutočnými lietadlami a ako natočili niektoré nemožné scény?

Richard Rutkowski je skúsený kameraman, ktorý natáčal také projekty, ako sú seriály Americans (V službách KGB), Jack Ryan s Johnom Krasinským či Manhattan, ale robil aj na dvojke Iron Mana či snímke Mudbound. Aktuálne mohli diváci vidieť jeho prácu vo skvelom seriáli Masters of Air, ktorý zobrazoval stú jednotku bombardérov počas 2. svetovej vojny.

Čo sa dozvieš v rozhovore?



– Akí boli herci.

– Koľko scén natočili naozaj a čo všetko je dielom počítačových efektov.

– Prečo trvalo dokončenie seriálu dva roky.

– Čo ťa na práci kameramana prekvapí.

– Prečo seriály natáčajú viacerí režiséri a kameramani a nie ten istý tím.

Povedzme, že o práci kameramana neviem nič. Ako by si mi vysvetlil tvoju prácu a každodenné úlohy?

Kameraman zodpovedá za všetko spojené s prácou s kamerou, a to ako z technického, tak estetického hľadiska. Musí organizovať štruktúru príbehu, pričom sa inšpiruje prácou iných kameramanov, ale vychádza to najmä z jeho reakcie na scenár. Pre režiséra vytváram vizualizáciu a snažím sa zachytiť to, ako si príbeh predstavuje v hlave.

Rád žartujem, že DP (Director of Photography, poz. red.) je v skutočnosti Detective of Photography, pretože sa niekedy snažíme odhaliť spôsob, akým čo najlepšie zachytiť príbeh a uistiť sa, že má na divákov emocionálny vplyv.

Každý projekt a každá scéna, ktorú musím spraviť, je dôležitá. Je jedno, či ide o Masters of Air, ktoré stálo stovky miliónov dolárov, alebo ide o scénu za dvetisíc dolárov, aké mám tiež na konte.

Zdroj: Apple TV/Richard Rutkowski archív

Čo ľudí na tvojej práci prekvapuje najviac?

Asi to bude množstvo administratívy, ktorú vykonávam. Keď zodpovedám za projekt, rozhodujem o tom, koľko dní musíme mať vypožičanú špecifickú techniku a kamery. Hlavnou prácou kameramana je udržanie konzistentného vizuálu a zosobnenia príbehu.

Zároveň sa však musím uistiť, že produkcia je čo najefektívnejšia a peniaze sa míňajú na kvalitný obsah na obrazovke, nie na byrokratické veci. Je to veľa zodpovednosti, s čím mi pomáhajú ostatní členovia štábu.

Kto vytvára vizuálnu identitu projektu? Je to režisér, kameraman alebo obaja dohromady?

Je to spolupráca medzi mnou a režisérom. Veľa režisérov sa vracia k tým istým kameramanom, pretože sa navzájom chápu a kameraman dokáže presne vyjadriť a zachytiť kamerou to, čo si režisér predstavuje.

Incredible shots from the folk at BGI Supplies who built the B17s, buried its wheels to replicate a belly landing👌 pic.twitter.com/wseEaAGulS — Masters Of The Air Behind The Scenes (@MastersBehind) January 28, 2024

Predpokladám, že veľa kameramanov chcelo pracovať na Masters of Air. Ako si sa k takému prestížnemu projektu dostal ty?

Cez režisérku. S Dee Rees som pracoval na filme Mudbound, kde som natočil veľa technických, ale aj kreatívnych scén, v ktorých lietadlo letelo vysoko nad zemou a čelilo ťažkej streľbe. Dee so mnou bola spokojná, a tak ma ako jedna z režisérov Masters of Air pozvala na tento projekt. Nemusela ani presviedčať producentov, keďže ma poznali zo seriálu Americans (V službách KGB), kde som pre nich ako kameraman natočil tri série.

Mimochodom, označil si to ako prestížny projekt. K tomuto projektu som sa dostal po 34 rokoch v branži. Takáto skúsenosť umožní, aby kameraman spravil 10 skvelých záberov za deň a aby to robil niekoľko mesiacov nepretržite. Každý projekt a každá scéna, ktorú musím spraviť, je dôležitá. Je jedno, či ide o Masters of Air, ktoré stálo stovky miliónov dolárov, alebo ide o scénu za dvetisíc dolárov, aké mám tiež na konte.

Zdroj: Apple TV/Richard Rutkowski archív

Koľko času si venoval tomuto seriálu, pre ktorý si natočil epizódu 7 a 8?

Vo Veľkej Británii som dovedna s predprodukciou a samotnou produkciou strávil päť mesiacov.

Čo si mal na starosti počas predprodukcie?

Je jedno, o aký veľký projekt ide, v prvom rade si musím s režisérom ujasniť vyznenie každej scény. Aký má mať scéna emocionálny vplyv na diváka, ako ju musíme prezentovať a podobne. Musíme vyberať aj správne lokácie na natáčanie, najvhodnejší čas a vytvoriť harmonogram.

Vymýšľam aj to, ako posunúť príbeh na základe vizuálu, čo je niečo, čo v scenári občas nie je. V tomto procese rozmýšľame aj nad umiestnením kamier a tým, ako ich schovať, aby ich nezachytili ďalšie kamery.