Balenciaga okopírovala českú značku, ktorú nosí aj The Weeknd. Dizajnéri okamžite zareagovali

Fanúšikovia českej značky Chew Forever sa domievajú, že Balenciaga vykradla ich dizajny. Zakladatelia však tvrdia, že je to normálne.

Balenciaga na parížskom fashion weeku predstavila novú „ready to wear“ kolekciu, tá však rozprúdila vlnu diskusie. Podľa niektorých ľudí okopírovala dizajn od českej streetwearovej značky Chew Forever, za ktorou stoja Martin Castor a Yanick Buti alias Kasper.

Módny dom na móle okrem tradičných siluet predviedol aj kúsky s printom tribala – ide o motív, ktorý sa najviac rozšíril pred približne 20 rokmi, a to ako motív tetovania. Portál antiyoutuber.cz približuje, že tribal symbolizuje znaky kmeňov z minulosti a v súčasnosti opäť zažíva boom v modernejšej a upravenejšej verzii.

View this post on Instagram A post shared by Balenciaga (@balenciaga)

Českí fanúšikovia sa však domnievajú, že sa nápadne podobá na dizajny od značky Chew Forever, ktorá motív tribala používa vo väčšine svojich dizajnov. Český brand, ktorý má za sebou ani nie rok existencie, nosí napríklad aj The Weeknd, J Balvin, 21 Savage, Reese La Flare a viaceré ďalšie osobnosti. Zdá sa, že teraz inšpirovali aj celosvetovú Balenciagu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CHEW FOREVER (@chew_forever)

Martin Castor, jeden zo zakladateľov Chew Forever, na celú situáciu nemá negatívny pohľad. „Móda je cyklická záležitosť, ktorá sa periodicky opakuje. Všetci sa inšpirujeme vecami, ktoré sme videli v detstve a dospievaní, a potom ich interpretujeme do svojich vízií,“ povedal vo vyjadrení na Tiktoku.

„To je to, o čo sa my snažíme. Snažíme sa presadzovať svoju víziu a interpretovať návrhy, ako najlepšie vieme. Samozrejme, kopírovanie vecí z minulosti je súčasťou módy, rovnako ako kopírovanie vecí od Googlu,“ dodal Castor.

Nie je to prvýkrát, čo nejaká luxusná módna značka vykradla dizajn českého návrhára Castora. V našom rozhovore z apríla 2023 prezradil, že ho okopíroval aj Louis Vuitton. „V rámci môjho segmentu to začalo odo mňa kopírovať množstvo značiek a dokonca aj luxusné módne domy ako Alyx alebo Louis Vuitton. A som si tým na 100 % istý, pretože to odo mňa dostali. (smiech),“ prezradil pre Refresher.

„Napríklad keď spomeniem dizajnéra Matthewa Williamsa (kreatívny riaditeľ Givenchy a spoluzakladateľ značky 1017 ALYX 9SM, pozn. red.), on ešte skôr, ako to začal predávať pod Alyx, tak to videl u mňa a mám dokonca niekoľko jeho fotiek s mojimi Cross/Phonez. Ale fashion je jedna veľká recyklácia a deje sa to aj v tých najväčších high fashion značkách,“ vysvetlil Martin Castor.