Svetová architektúra z Trnavy. Takto vyzerá moderná vila v novej štvrti, ktorá je priamo prepojená s krajinou

Prízemný dom ako otvorená obytná krajina z portfólia renomovaných slovenských architektov.

Na okraji Trnavy vyrastá nová obytná štvrť, ktorú dnes aspoň virtuálne navštívime. Štruktúra zástavby plynie od siete „radoviek“ cez hustú šachovnicu domov až po rozľahlé krajné pozemky s výhľadmi do prírodného prostredia blízkej rekreačnej zóny. Práve na tomto mieste stojí prízemný rodinný dom s priamym presahom bývania do exteriéru, ktorý je dielom ateliéru BEEF architekti.

Tím architektov Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Lukáš Valenčin a Zuzana Capková vytvorili jedinečný a odvážny koncept, do ktorého sa zamiluješ. Ponúka totiž moderný dizajn v kombinácii s dokonalým prírodným prostredím.

Úžitková plocha stavby je 296 štvorcových metrov, zatiaľ čo pozemok sa rozprestiera vo výmere viac ako 2 600 štvorákov.

Takto vyzerá moderné bývanie priamo prepojené s krajinou. Nájdeš ho v Trnave. Zdroj: Matej Hakár

Dom má jednoduchý štvorcový pôdorys. Základné obvodové múry však ukrývajú členitý interiér – zatiaľ čo klasická schéma domov je rozšírená o terasu, v tomto prípade architekti uprednostnili prechod na otvorenú obytnú krajinu s bariérami, ktoré oddeľujú jednotlivé zóny.

Koncept vzájomne posunutých monolitických stien a zasklenia vytvára kompozíciu, ktorá sa otvára alebo naopak, uzatvára v reakcii na orientáciu k svetovým stranám, potrebnú mieru súkromia a kontaktu s exteriérom.

Horizontálne konštrukcie presahujú obvodový plášť v rozmedzí dvoch až piatich metrov, vďaka čomu rozširujú obytnú plochu o „exteriérové izby“. Priestor s možnosťou dodatočného tienenia roletami vytvára aj v lete ideálne prostredie pre pobyt. Do hlbokej dispozície vnáša svetlo átrium, ktoré podporuje prepojenie bývania s exteriérom a zachováva súkromie voči susedom.

Pôdorys je vďaka dostatočnej priestorovej rezerve pripravený na prípadné budúce zmeny.

Zdroj: Matej Hakár

Do otvorenej dennej zóny domu vedie vstup popri hosťovskom krídle s vlastným zázemím. Obojstranne presvetlená časť s rozsiahlym presklením na juhozápad (do záhrady aj protiľahlého átria) obsahuje veľkú obývaciu miestnosť, jedáleň a kuchyňu. Posuvné zasklenie stiera hranicu medzi interiérom a exteriérom. Život rodiny sa v letných mesiacoch z veľkej časti presúva do tieneného priestoru terasy.

Interiéru stavia do popredia priestorové kvality domu. Rozsiahle plochy stien, podláh a vstavaného nábytku architekti odčlenili hrou so štruktúrou materiálov. Hladké plochy striedajú štruktúrované povrchy. Otvorený priestor dotvára len niekoľko nábytkových solitérov, napríklad kuchynský ostrov s vínotékou. Dvere a odkladacie priestory sú integrované do vstavaného nábytku. Prioritou sú materiály vo svojej prírodnej podobe.

Finálna forma prízemného domu vyniká nezvyklou strohosťou. Elegancia je ukrytá v priestorovom riešení, ktoré ťaží z veľkorysých podmienok. Architekti pracovali s jednoduchou materialitou, dali vyznieť samotnej štruktúre priestorov domu a hre svetla na čistých plochách.

Presne takto si predstavujeme odvážnu modernú architektúru. Galéria je dielom Mateja Hakára, ktorý zachytil všetky detaily.