Navštívili sme prešovskú prevádzku zo šou Na Nože: Do dvoch mesiacov by sme museli zavrieť, hovorí Eva a Dávid

Televízna šou Na Nože púta pozornosť množstva divákov. Šéfkuchár Martin Novák sa v nej snaží pomáhať reštauráciám, ktoré sú v existenčných problémoch a nájsť recept na úspech. V poslednej časti zavítal do Prešova, kam sme sa zo zaujímavosti vybrali aj my.

Koncept úspešného televízneho programu, ktorý v zahraničí preslávil napríklad Gordon Ramsey, sa uchytil aj na Slovensku. Naša verzia s názvom Na Nože patrí k obľúbeným programom televízie Markíza, ktorá vysiela nové epizódy v stredu večer.

Na konci februára odvysielali epizódu z Prešova, v ktorej kuchár a moderátor Martin Novák navštívil prevádzku Retro Burger & Dinner. Reštaurácia v štýle amerického dineru z 50. rokov minulého storočia, je v tesnej blízkosti autobusovej aj vlakovej stanice, priamo pred podnikom je hlavný cestný ťah na Košice.

Diner je známy formát podnikov, ktoré fungujú v Kanade, Spojených štátoch amerických aj v západnej Európe. Ponúkajú široký sortiment jedál, prevažne však ide o americkú kuchyňu.

Počiatočná katastrofa v Prešove

Keď sa terajší majitelia podniku, Eva a Dávid, rozhodli v septembri 2023 vziať prevádzku do svojich rúk, stavili aj na výhodnú polohu. Ako však povedali aj v televízii, to si iba mysleli. Podnik sa napriek lákavému jedlu a výhodnej polohe nedarilo rozbehnúť a sa na jeseň rozhodli zúčastniť natáčania, ktoré ich malo zachrániť.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Martin prišiel do Retra v novembri 2023. Poukázal na mínusy ako polotovarové jedlo, nesprávna príprava niektorých jedál či cestoviny, ktoré okomentoval ako prevarené na štýl "Al demente". Komplikácie sa však v Prešove týkali aj personálu. Podnik mal problém s kuchárom, s ktorým sa počas vysielania šou museli rozlúčiť.

Do Prešova sme sa išli pozrieť aj my

Ako býva zvykom, Martin Novák sa pokúsi reštauráciám ukázať chyby, vyriešiť základné problémy a predovšetkým nastaviť chod podniku tak, aby robil radosť majiteľom, zamestnancom aj hosťom. O tom, ako to vyzeralo v Prešove štyri dni po odvysielaní šou, sme sa rozhodli opýtať na mieste majiteľov Evy a Dávida.

Keďže mali majitelia naplánovanú cestu mimo mesto, mohli sa s nami stretnúť len v pondelok napriek tomu, že to je jediný deň v týždni, keď je reštaurácia zatvorená. Tesne popoludní prichádzame do komplexu, ktorý v posledných dňoch nepreslávila len šou Na Nože.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Areál, kde sa okrem Retra nachádzajú aj iné obchody, sa totiž objavil na Bazoši za 365 000 eur. Ohľadom tejto témy sme písali aj my, pričom najprv sa šírili aj nepravdivé informácie o tom, že na predaj je samotná burgráreň. Práve o tom sme sa rozprávali hneď na začiatku: „Ako to teda celé bolo s tými článkami o inzeráte?“ opýtal sa Dávid. Po vysvetlení celej veci už len so smiechom dodal: „A to ešte nevedia, že cena je bez pozemku.“

Eva aj Dávid pôsobili veľmi priateľsky a uvoľnene, čo je pravdepodobne odrazom toho, že prevádzka im v posledných dňoch praskala vo švíkoch. „Vstávame o piatej ráno, o 12:00 otvárame a makáme bez prestávky“, zhodnú sa partneri na úvod nášho rozhovoru.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Bavíme sa aj o ich účinkovaní v Teleráne, ktoré na partnerov čaká v stredu ráno. Majiteľka podniku, Eva, hovorí o strese z kamier a predstavuje si, či to bude podobné, ako keď ich reštauráciu zaplnil televízny štáb. Narážala aj na emócie, keďže v šou sa v niekoľkých prípadoch neubránila slzám. Na to sa ozve pán majiteľ a milo dodá smerom k svojej partnerke, aby v Teleráne hlavne neplakala. (smiech) Tému uzatvárame s myšlienkou, že emócie sú povinnou súčasťou podobných životných situácií a ani slzy nie sú žiadnou hanbou.

Pri dohadovaní termínu ste povedali, že budete cez týždeň odcestovaní. Je to správny krok zavrieť prevádzku v čase veľkého záujmu ľudí?