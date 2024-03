Internetom sa šíri nebezpečný trend Legging Legs. Podporuje nezdravý ideál krásy, zakročil proti nemu aj Tiktok

Sociálna sieť musela hashtag odstrániť, pretože vznikli obavy, že u mladých dievčat môže podporovať správanie spojené s poruchami príjmu potravy.

Na populárnej sieti Tiktok sa šíri nový trend s názvom Legging Legs. Obľúbený je prevažne medzi mladými ženami a hovorí o tom, aký typ nôh je vhodný na nosenie legín. Videí, ktoré podporujú tento virálny trend, je čoraz viac – dokonca majú aj svoj vlastný hashtag. Pod ním nájdeš na platforme tisícky nôh, ktoré sú prezentované ako dokonalo hodiace sa do obtiahnutých legín, informuje ABC News.

Nezdravý ideál krásy?

Ženy so štíhlými a dlhými nohami s tzv. thigh gaps (medzerami medzi stehnami) uverejňujú na Tiktok videá a hovoria, že tvar ich nôh je na to najvhodnejší. Podporuje tak zastaralé a stereotypné ideály krásy, ako by mal dokonalý človek vyzerať.

Takzvané legínové nohy však rozdelili spoločnosť na dva tábory. „Nevracajme sa do minulosti. Ak chceš nosiť legíny, obleč si ich. Tvoje nohy v nich vyzerajú nádherne, nech sú akékoľvek. Legíny sú legíny a nohy sú nohy,“ uvádza používateľka Tiktoku Sophia, ktorá má na profile s psuedonymom notsophiesilva viac ako pol milióna sledovateľov.

Mnohí označujú trend dokonalých nôh za nezdravý. Aktuality hovoria o tomto trende ako o „znepokojujúcom fenoméne, ktorý ohrozuje duševné zdravie mladých žien“.

„Keď sa objavia trendy ako tento, priamo to ovplyvňuje spoločenské normy, čo v tomto prípade nastavuje nerealistické a nebezpečné očakávania pre mladé ženy ako by ženské telá mali vyzerať,“ hovorí odborná terapeutka Jana Firestone.

Zakročil už aj Tiktok

Proti šíriacemu sa trendu pojednávajúcom o tom, že stehná bez medzery nie sú vhodné do legín, už podnikol kroky aj samotný Tiktok. Spomínaný hashtag už platforma vymazala a hľadaný výraz teraz presmeruje na zdroje pre tých, ktorí bojujú s poruchami príjmu potravy. Zákaz dostal kvôli obavám, že podporuje negatívne predstavy o tele a môže u mladých dievčat podporovať správanie spojené s poruchami príjmu potravy.

10 rokov dozadu sa s podobným trendom stretla už aj mladšia generácia. Vtedy ovládol siete výraz thigh gap, kvôli ktorému množstvo dievčat trpelo anorexiou. Už v roku 2013 na to upozornili viaceré média ako napríklad Indian Times, že medzera medzi stehnami je výsledkom genetickej výbavy tela a nedá sa dosiahnuť diétami, cvičením ani hladovkou.