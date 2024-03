PELIKÁN SPUSTIL MEGA AKCIU NA LETENKY: Do týchto 6 obľúbených ázijských krajín sa dostaneš o stovky EUR lacnejšie

Po─Ć nav┼ít├şvi┼ą v├Żchodn├║ ├üziu v top sez├│ne.

Ak je objavovanie kraj├şn v├Żchodnej ├üzie na tvojom bucket liste, m├íme pre teba dobr├║ spr├ívu, ktor├í pote┼í├ş nielen tvoju pe┼ła┼żenku. Pelik├ín spustil mega akciu na flexibiln├ę letenky (od marca po j├║n) do v├Żchodnej ├üzie. Zvy─Źajne tieto lety stoja okolo 1 000 EUR a viac, no teraz ┼ąa cena samostatn├Żch spiato─Źn├Żch leteniek nevyjde viac ako 600 EUR.

Okrem in├ęho, jar je skvel├Żm obdob├şm, kedy sa ti oplat├ş vycestova┼ą do v├Żchodo├ízijsk├Żch ┼ít├ítov, preto┼że nie je tak├ę brut├ílne teplo, vlhko a aktivita tropick├Żch cykl├│nov je vtedy najni┼ż┼íia. Teplota spomenut├Żch kraj├şn sa na jar pohybuje okolo 25 ÔÇô 30 ┬░C a moria s├║ pr├şjemne tepl├ę (od 20 do 30 stup┼łov) na k├║panie sa.

Taipei, Taiwan

­čôůTerm├şn: Od apr├şla do j├║na 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Air)

­čž│Prestup: Peking, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 17 hod├şn, 25 min.

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 449 ÔéČ

Cez de┼ł si pozrie┼í lok├ílne chr├ímy, ve─Źer sa poprech├ídza┼í no─Źn├Żmi uli─Źkami pln├ę ne├│nov├Żch svetiel a na ka┼żdom rohu naraz├ş┼í na re┼ítaur├ície, ktor├Żch v├┤┼ła ┼ąa bude l├íka┼ą dnu. Takto v jednoduchosti by sa dal op├şsa┼ą z├í┼żitok v Taipei, no je toho omnoho viac, ─Źo toto hlavn├ę mesto Taiwanu pon├║ka.

Ke─Ć u┼ż tu bude┼í, tak povinnou zast├ívkou je rozhodne 11. najvy┼í┼í├ş mrakodrap na svete, ktor├Ż m├í 101 podla┼ż├ş ÔÇô Taipei 101. Hoci modern├║ architekt├║ru m├í┼í na ka┼żdom rohu, Taipei nie je len urbanistick├Żm nebom, ale je obklopen├ę aj n├ídhernou pr├şrodou. N├írodn├Ż park┬áYangmingshan je n├ídhern├ę miesto na prech├ídzku, kde n├íjde┼í hor├║ce pramene, vodop├ídy a exotick├ę zvierat├í. Ak si bude┼í chcie┼ą spravi┼ą dokonal├║ instagramov├║ fotku, zo Slonej hory (Xiangshan) bude┼í ma┼ą super v├Żh─żad na cel├ę mesto.

Zdroj: Unsplash/Tracy Hopkins, Timo Volz

Kuala Lumpur, Malajzia

­čôůTerm├şn: Apr├şl 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Air)

­čž│Prestup: Peking, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 1 de┼ł, 4 hodiny 40 min.

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 499 ÔéČ

Hlavn├ę mesto Malayzie je mixom mnoh├Żch kult├║r a je zaraden├ę do zoznamu New 7 Wonders Cities. Podobne ako Taipei, aj tu n├íjde┼í modern├ę mrakodrapy, pri─Źom dominantou mesta, ktor├║ ur─Źite nepreh─żadne┼í, je majestn├ítna dvojve┼ża prepojen├í most├şkom ÔÇô Petrones.

No ─Źo ti rozhodne vyraz├ş dych, s├║ n├íbo┼żensk├ę pal├íce a chr├ímy. Napr├şklad 100-ro─Źn├Ż komplex chr├ímov, Batu Caves, m├í 272 schodov, ktor├ę s├║ poma─żovan├ę farbami d├║hy. Chr├ím Sri Mahamariamman je nielen pestrofarebn├Ż, ale navy┼íe aj bohato zdoben├Ż reli├ęfmi a mal├Żmi fig├║rkami hinduistick├ęho bo┼żstva. ─îi┼że, na┼ía rada, uvo─żni si miesto v telef├│ne, preto┼że v tejto destin├íci├ş bude┼í foti┼ą a foti┼ą.

Zdroj: UNsplash/ Esmonde Yong, Rc CF

Ho─Źiminovo mesto, Vietnam

­čôůTerm├şn: Od apr├şla do j├║na 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Air)

­čž│Prestup: Peking, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 1 de┼ł, 7 hod├şn 20 min├║t

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 518 ÔéČ

N├ív┼íteva najv├Ą─Ź┼íieho mesta Vietnamu je rozhodne z├í┼żitok, ktor├Ż mus├ş┼í absolvova┼ą aspo┼ł raz za ┼żivot. Mo┼żno ┼ąa to prekvap├ş, ale Ho─Źiminovo mesto je domovom nielen tradi─Źnej vietnamskej architekt├║ry, ale aj franc├║zskych stavieb. Vie┼í o tom, ┼że aj tu n├íjde┼í (s├şce men┼íiu) Katedr├ílu Notre-Dame?

Ke─Ć u┼ż sa tu ubytuje┼í, svoje r├íno mus├ş┼í za─Źa┼ą pravou vietnamskou k├ívou. Po─Źas d┼ła presk├║maj miestne trhy a st├ínky s jedlom, kde bud├║ v├┤ne polievok Pho a brav─Źov├Żch rezancov ┼ítekli┼ą tvoje nosn├ę dierky. Ak m├í┼í napozeran├ę vojensk├ę filmy, ur─Źite vie┼í, ┼że pr├íve p├íd tohto mesta, ktor├ę sa predt├Żm volalo Saigon, ukon─Źilo VIetnamsk├║ vojnu. Preto pokia─ż si chce┼í zaspom├şna┼ą na krut├║ hist├│riu a nau─Źi┼ą sa nie─Źo nov├ę, nav┼ít├şv M├║zeum pozostatkov vojny a p├┤vodn├ę vojensk├ę tunele Cu Chi.

Zdroj: Unsplash/Alena Kuznetsova, Minh Minh

Bangkok, Thajsko

­čôůTerm├şn: Od marca do j├║na 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Air)

­čž│Prestup: Peking, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 1 de┼ł, 1 hodina 15 min.

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 519 ÔéČ

Mo┼żno z po─Źutia alebo filmov vie┼í, ┼że pouli─Źn├í kult├║ra v Bangkoku je naozaj ┼żiv├í (najm├Ą v noci). ─îi┼że ak sem n├íhodou p├┤jde┼í s partiou kamo┼íov, ur─Źite mus├ş┼í nav┼ít├şvi┼ą lok├ílne kluby a bary. Po─Źas d┼ła si sprav zast├ívku v chr├ímoch (najm├Ą v Kr├í─żovskom pal├íci) a vysk├║┼íaj miestny street-food, ktor├Ż je druh├Ż najlep┼í├ş na svete. Ve─Ć kde inde si da┼ą Pad Thai ─Źi Tom Yum, ne┼ż v hlavnom meste Thajska?

V apr├şli je takzvan├Ż thajsk├Ż nov├Ż rok (Songkran), ktor├Ż je n├írodn├Żm sviatkom v celej krajine. Po─Źas osl├ív nast├íva takzvan├í ÔÇ×o─ŹistaÔÇť tak┼że ak p├┤jde┼í napr├şklad cez ulicu Khao San (a nevad├ş ti mokr├ę oble─Źenie), o─Źak├ívaj mega oblieva─Źku medzi miestn├Żmi a cudzincami. V m├íji sa zase pokoch├í┼í nad ve─żkolepou ┼íou v podan├ş svetiel a oh┼łostrojov na raketovom festivale Bung Ban Fai.

Zdroj: Unsplash/Alejandro Cartagena, Braden Jarvis

Tokio, Japonsko

­čôůTerm├şn: apr├şl 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Eastern Airlines)

­čž│Prestup: Pudong, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 17 hod├şn, 20 min.

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 589 ÔéČ

─îo tak presk├║ma┼ą hlavn├ę mesto krajiny vych├ídzaj├║ceho slnka, po─Źas obdobia, kedy kvitn├║ n├ídhern├ę sakury? Tokio bude od konca marca do za─Źiatku apr├şla zahalen├ę do r├║┼íka pastelovo-ru┼żov├Żch ─Źere┼í┼łov├Żch stromov, tak┼że si ich e┼íte stihne┼í odfoti┼ą.

Ke─Ć┼że Tokio pon├║ka aktiv├şt od A po Z, d├íme ti p├ír tipov. Ur─Źite si do svojho to-do listu zap├ş┼í n├ív┼ítevu ┼íint├│ chr├ímov, ┼áibuja uli─Źiek (ako napr├şklad Akihabara a Take┼íita) ─Źi v├Żlet r├Żchlovlakom (┼íinkansen) k majest├ítnej sopke Fuji.

Po objavovan├ş kult├║rnych pamiatok si dopraj misku tepl├ęho ramenu, ─Źerstv├ę sashimi v izakaja bare, alebo absolvuj 45-min├║tov├║ ─Źajov├║ cerem├│niu s gej┼íami. V Tokiu sa nemus├ş┼í b├í┼ą, ┼że zostane┼í o hlade. Na ka┼żdom rohu sa nach├ídzaj├║ automaty od v├Żmyslu sveta, ktor├ę disponuj├║ okrem jed├íl a n├ípojov aj tak├ę biz├írnosti, ako v├Żvar z tuniaka, ─Źi mysteri├│zne bal├ş─Źky s prekvapen├şm.

Zdroj: Unsplash/Tom├í┼í Mal├şk, Freeman Zhou

Pusan, Ju┼żn├í K├│rea

­čôůTerm├şn: Od marca do j├║na 2024

Ôťł´ŞĆOdlet: Budape┼í┼ą (China Eastern Airlines)

­čž│Prestup: Pudong, ─î├şna

ÔîŤD─║┼żka letu: 16 hod├şn, 5 min.

­čĺÂCena (tam a sp├Ą┼ą): 589 ÔéČ

Toto pr├şmorsk├ę mesto naz├Żvaj├║ miestni ako San Francisco Ju┼żnej K├│rey, najm├Ą pre jeho kopcovit├Ż ter├ęn. Ke─Ć zad├í┼í do Google obr├ízky Pusanu, v┼íimne┼í si rozko┼ín├ę mal├ę dom─Źeky s farebn├Żmi strechami, ktor├ę sa nach├ídzaj├║ v Gamcheon Culture Village. Dedinku sp├íja 6 500 metrov├Ż most s modernej┼íou ┼ítvr┼ąou plnou obchodov, v├Ż┼íkov├Żmi budovami a n├ídhernou pl├í┼żou Haeundae.

V Pusane sa rozhodne nudi┼ą nebude┼í. M├┤┼że┼í si ├şs┼ą spravi┼ą vych├ídzku do budhistick├ęho chr├ímu Haedong Yonggung, ktor├Ż je postaven├Ż na ├║tese sk├íl. Pokia─ż si fan├║┼íik umenia, zamiluje┼í si gal├ęriu┬áKim Jae Sun, kde n├íjde┼í to najlep┼íie od k├│rejsk├Żch umelcov. No a ─Źo ur─Źite nem├┤┼że┼í vynecha┼ą, je n├ív┼íteva najv├Ą─Ź┼íieho k├│rejsk├ęho trhu morsk├Żch plodov, zn├ímy ako Jagalchi. ─îi u┼ż m├í┼í chu┼ą na ─Źerstv├║ rybu priamo od ryb├írov, mu┼íle, krevety alebo dokonca ─Źervy, niet lep┼íieho mesta v Ju┼żnej K├│rey, ako Pusan.