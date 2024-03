Moja sliepka zarába v reklame na Kinekus a s kozou cvičíme agility. Stano je tréner zvierat (Rozhovor)

Stano Farkaš je milovník zvierat srdcom aj dušou. Svoj život im zasvätil už od strednej a ťahá sa to s ním dodnes. Momentálne pracuje ako veterinárny technik a tréner zvierat.

„Zo začiatku som trénoval iba s potkanmi a králikmi, neskôr sa to presmerovalo aj na iné zvieratá. Chcel som dokázať rodičom a svetu, že aj sliepka premýšľa a cíti bolesť. Momentálne moja sliepka pôsobí už tri roky v reklamách pre firmu Kinekus.“

Stanova sliepka je hlavnou hrdinkou v reklame Kinekusu. Zdroj: Archív/Stanislav Farkaš

Stano je taktiež zakladateľ projektu Na veterine bez stresu, v ktorom pracuje na tom, aby sa zvieratá pri ošetrovaní nebáli a k veterinárovi chodili s radosťou. Trénovanie psov je jeho priorita, no vie vycvičiť aj sliepky, prasatá, kozy, fretky či ovce. Dokázal naučiť sliepku rozoznávať farby a vlastné fotografie a s kozami trénoval agility. Zaujímalo nás, ako sa k svojej práci dostal a čo stojí za jeho úspechom. Prezradil aj to, tréning ktorého zvieraťa bol preňho najťažší a ku ktorému zvieraťu by sa chcel dostať.

Vyštudoval si veterinu. Vedel si už vtedy, že nechceš zvieratá len liečiť? Vyštudoval som veterinárnu strednú a chcel som po nej ísť aj na vysokú školu. Po študovaní veteriny som však prišiel na to, že medicína nie je úplne to, čo by ma napĺňalo a čomu by som sa chcel venovať. S odstupom času to možno aj trochu ľutujem, ale všetko sa deje kvôli niečomu. Napriek tomu, že som nepokračoval na vysokú školu, vedel som, že sa zvieratám chcem naďalej venovať. Zamestnal som sa na veterine ako veterinárny technik a popritom som začal aj s trénovaním psov. Najprv som trénoval len svoju sučku a potom sme založili u nás v dedine kynologický klub. Pred siedmimi rokmi som začal svoje služby ponúkať známym a následne sa mi začali zbierať klienti. Aktuálne stále pracujem ako veterinárny technik a zároveň trénujem.

Zdroj: Archív/Stanislav Farkaš

Prečo si sa rozhodol trénovať aj s inými zvieratami ako so psami? Napríklad so zajacmi, s fretkami, so sliepkami či s kozami? Primárne to bolo len zo zvedavosti. Neskôr, keď sme počas veteriny začali chodiť na bitúnky, začal som vidieť aj druhú stranu mäsového priemyslu a bol to aj hlavný dôvod, prečo som prestal jesť mäso. Môj otec je chovateľ a doma sme mali viacero druhov zvierat. Aj zvieratá premýšľajú, napríklad nad tým, kde sa nachádzajú, že sa chovajú v nevhodných podmienkach. Keďže sú pes a mačka spoločenské zvieratá, pozeráme na ne úplne inak ako na tie hospodárske. Keď prasa ochrnie alebo si zlomí nohu, rovno ho zabijeme a nesnažíme sa ho liečiť. Chcel som preto ukázať, že sa na všetky zvieratá treba pozerať rovnako.

Môžeš mi teda vymenovať všetky druhy zvierat, ktoré si trénoval? Úplne prvé skúsenosti som mal s potkanmi. Nosil som si ich dokonca na internát a po večeroch som ich cvičil. Najprv to boli len také banality, aby vyskočili na nejaký schodík alebo aby mi preskakovali z jednej ruky na druhú. Neskôr som skúšal tréningy s králikom, so škrečkom, s fretkami, so sliepkami a následne som sa viac začal venovať holandským kozám a malým ovciam. Trénoval som aj s prasaťom, lebo sme doma jedno mali, volalo sa Lujza a veľmi rýchlo sa učilo. Keď som to začal postovať na sociálne siete, oslovila ma firma Kinekus na spoluprácu s mojou sliepkou. Momentálne je už tri roky moja Klotilda tvárou tejto firmy. Sliepky trénujem primárne už len kvôli reklame, pretože to všetko nestíham.

Ľudia by si poväčšine mysleli, že sliepky nepatria medzi najinteligentnejšie živočíchy na planéte. Zistila som však, že to vôbec nie je pravda a sliepka je, naopak, veľmi učenlivá a inteligentná. Potvrdil sa ti tento fakt pri trénovaní?