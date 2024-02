Slovenka Sarah hviezdi v LA: Kamoši odpadli z toho, že som stretla Travisa Scotta. Billie Eillish na mňa vyplazila jazyk

Mladá talentovaná Slovenka dobýva svet. Na odovzdávaní cien Grammy sedela hneď vedľa Beyoncé či Miley Cyrus.

Sarah Caroline Ondriáš, umeleckým menom Sarah C, je 13-ročná speváčka pochádzajúca zo Slovenska. Kariéru si však raketovo štartuje v Amerike, kam sa niekoľkokrát do mesiaca presúva natočiť nové songy a videoklipy.

Okrem toho stihla zahviezdiť aj v New Yorku, priamo na Times Square. Na Instagram pridala virálne video, na ktorom s hrdosťou kričí do mikrofónu: „Hi guys, I’m Sarah Caroline, I’m 13 yo and I’m from Europe, from Slovakiaaa.“

Nedávno sa dokonca zúčastnila odovzdávania cien Grammy, kde sedela v hľadisku s tými najväčšími hviezdami. „Okolo mňa sedela Beyoncé, Miley Cyrus či Billie Eilish. Všetci sa zabávali a rozprávali sa medzi sebou. Mali sme sa svetovo,“ hovorí pre Refresher.

Odmalička tancuje, hrá na klavíri a momentálne sa angažuje aj vo filmovej sfére. Pracuje pre viaceré dabingové štúdiá na Slovensku a aktuálne dokonca dabuje seriály a rozprávky pre známu streamovaciu platformu Disney+.

V Amerike zas spolupracuje s hudobným producentom, ktorý robil aj so Snoop Doggom. Aké pikošky nám prezradila o galavečeri Grammy? To, ako si rozbehla kariéru v USA, v akom filme sa najnovšie objaví, ale aj to, ako sa dostala na Times Square, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: Refresher/ Tomáš Biely

Ako sa stane to, že mladučká Slovenka sedí na Grammy vedľa Beyoncé či Billie Eillish?

Pred dvoma rokmi som bola na jednom evente iPOP v Los Angeles a spoznala som tam hudobného producenta Manny Mirajesa, s ktorým spolupracujem dodnes. On ma tam pozval a vybavil nám lístky.

Sedela si naozaj úplne pred pódiom. Kto ti bol zo slávnych hviezd najsympatickejší?

Bola som stále ako v sne. Podľa mňa to chce zažiť každé dieťa v mojom veku, boli tam tí najväčší a najpopulárnejší umelci. Či už speváci, ale aj rôzni influenceri. Sympatickí boli naozaj všetci. Veľmi dobre sa mi na nich pozeralo. Boli úžasne upravení, mali krásne šaty aj kostými. Mali sme sa „svetovo.“

Okolo mňa bola Beyoncé, Miley Cyrus, Jay-Z, Billie Eilish, Olivia Rodrigo či Lana Del Rey. Pri stole som sedela s umelkyňou Lika O, tesne za nami sedela raperka Ice Spice a Victoria Monét, ktorá vyhrala Grammy. Lika O má na Instagrame tri milióny sledovateľov a v Amerike teraz „fičí.“