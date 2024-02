RECENZIA: Madame Web je najslabšia marvelovka za posledné roky

Najnovšia marvelovka je jedným slovom katastrofa.

Štúdio Sony sa rozhodlo przniť marvelovské komiksy a vytvorilo si vlastný svet bez akýchkoľvek pravidiel. Výsledkom je, že sa ostrieľaní znalci predlôh chytajú za hlavy, pretože príchod nových postáv a ich motivácie či skákanie v multivesmíre často nedáva vôbec žiadnu logiku. Akoby scenáristi iba bezhlavo freestylovali a snažili sa divákom čo najviac pomotať hlavu.

Najnovšia marvelovka od Sony, ktorá je už v slovenských kinách – Madame Web, ukážkovo remixuje pôvodné komixy o Spider-Manovi, pričom jednotlivé postavy debutovali v úplne odlišných komiksových vydaniach, mali úplne iný príbeh a dokonca niektoré aj totálne odlišný osud.

Zdroj: ITAFILM

Zmena predlohy

Celovečerný debut britskej režisérky S. J. Clarksonovej (pracovala na seriáloch ako Dexter, Jessica Jones, The Defenders alebo Orange Is the New Black) rozpráva príbeh záchranárky Cassie (Dakota Johnson), ktorá po pracovnej nehode zrazu začne vidieť budúcnosť.

Keď v jednej zo svojich vízií uvidí, ako záhadný muž menom Ezekiel Sims (Tahar Rahim) zabije tri mladé tínedžerky, rozhodne sa zakročiť a zachrániť ich. Stáva sa tak nechcene jeho nepriateľkou. Časom však zisťuje, že práve Ezekiel pred tridsiatimi rokmi zabil v Peru jej matku, pretože chcel získať vzácny druh pavúka.

A tu sa dostávame k problému. Ezekiel Sims v pôvodných komiksoch vôbec nie je zloduchom. Práve naopak, bol mentorom Petra Parkera, teda Spider-Mana, a pomáhal mu proti nepriateľom bojovať. V snímke Madame Web je však egoistickým, nepríjemným, protivným a najmä chladnokrvným vrahom.

Otrasný scenár

Keď už sa scenáristické trio Matt Sazama, Burk Sharpless a Claire Parker spolu s režisérkou rozhodlo o túto zmenu, mohlo tejto postave vdýchnuť trocha života a vytvoriť mu aspoň trocha uveriteľný príbeh. Ezekiel je totiž totálne plochou postavou, ktorá nám vôbec nie je dostatočne predstavená.

Nevieme, prečo aj po 30 rokoch vyzerá úplne rovnako a vôbec nezostarol, prečo chcel tak veľmi získať vzácny druh pavúka, čo sa stalo jeho rodine, ktorú letmo spomenie, ani ako konkrétne nadobudol nadprirodzené schopnosti a ako presne fungujú (vieme len to, že čím dlhšie drží človeka, tým viac pavúčieho jedu doňho prúdi).

Divák netuší ani to, kto je jeho hackerská spolupracovníčka, ktorá má vďaka nemu prístup k satelitom a ku kamerám v meste, plus aký majú vzťah. Nie je vysvetlené ani to, odkiaľ má Ezekiel toľko financií (pôsobí, akoby mal obrovskú moc a vybudované impérium v štýle Brucea Wayna, no vidíme ho operovať len v jednom relatívne malom byte).

Hlúpe postavy a nezmyselné scény

Tvorcovia vysvetľujú len to, prečo chce zabiť trojicu nič netušiacich dievčat. Každú noc sa budí na nočnú moru. Bojuje v nej so spomínanými tínedžerkami. Majú nadprirodzené schopnosti a nakoniec ho v sne zabijú, preto ich chce predbehnúť.

Za celý čas sa však nedozvieme, či a ako tie schopnosti v reálnom svete získajú. Vo filme len zúfalo unikajú spolu s Cassie rozhnevanému Ezekielovi, pričom divák sleduje len spleť totálne stupídnych scén. Postavy, na čele s Cassie, sa správajú hlúpo a nezmyselne.

Napríklad, napriek tomu, že je po Cassie vyhlásené policajné pátranie, ona stále jazdí v rozbitom taxíku hore-dole po meste, ktorý ukradla na začiatku filmu a pokojne môže na týždeň odcestovať do Peru, aby zistila niečo o svojom pôvode. Medzičasom dá tri dievčatá strážiť svojmu kolegovi s tehotnou ženou, ktorým to vôbec nepripadá divné a na všetko s úsmevom kývnu.

Zatiaľ najhorší film roka

Madame Web má doslova do očí bijúci idiotský scenár a kazí úplne všetko. Je úplne jedno, že snímka disponuje pôsobivými hereckými menami ako Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, Adam Scott či Emma Roberts, ani jeden z nich tu nemá šancu predviesť svoj herecký talent.

Miestami je až bolestivé sledovať, ako sa trápia v tomto otrasnom scenáristickom chaose. Nehovoriac o lacných efektoch a trápnych akčných scénach či totálne hroznom finále, ktoré vyzerá skôr ako paródia na komiksové filmy.

Ide vskutku o zatiaľ najhorší film tohto roka (a to už ich za necelé dva mesiace zopár bolo) a najslabšiu marvelovku za posledných pár rokov. Dostáva od nás len slabé štyri body z desiatich (aj to sme museli prižmúriť obe oči).