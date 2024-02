Herec Finn Bennett z True Detective pre Refresher: Natáčali sme v úplnej tme

Čo prezradila hviezda seriálu True Detective o natáčacích podmienkach v tme a v zime a o spolupráci s Jodie Foster?

Finn Bennett je mladý, nádejný herec, ktorého drvivá väčšina divákov pozná z novej série kriminálneho seriálu True Detective s podtitulom Night Country. Finn Bennett je jednou z najlepších súčastí celého projektu. Aké bolo nakrúcanie počas nekonečných nocí na Islande a čo hovorí na oscarovú Jodie Foster?

Aké je to pracovať s oscarovou Jodie Foster?

Je trpezlivá a veľmi milá. Keď pracujete s niekým takým, máte prirodzene strach a ste nervózny. Rýchlo to však opadalo a stal sa z toho skvelý profesionálny vzťah.

Zmenilo účinkovanie v takomto veľkom projekte vašu kariéru?

Zatiaľ nie, ale dúfam, že mi to otvorí ďalšie dvere.

Zdroj: HBO

Celý seriál sa odohráva počas arktickej noci na Aljaške. Nakrúcali ste na Islande, kde ste mali aspoň niekoľko hodín svetla, že?Väčšinu dní bola tma, áno. Je to divné, keď sa o 11 na obed pozriete von oknom a všade je tma.

Malo na vás nejaký vplyv počasie a fakt, že ste boli takmer neustále v tme počas niekoľkých mesiacov?

Nevšimol som si, že by to na mňa malo nejaký vplyv. Rozhodne to však nebolo jednoduché. Myslím, že nám všetkým dosť pomohlo to, aké sme medzi sebou mali skvelé vzťahy a že sme sa mimo nakrúcania zabávali a rozprávali.

Viete si predstaviť, že by ste tento seriál natáčali počas skutočnej arktickej noci, keď by Slnko nesvietilo celé mesiace?

Tak to určite nie, to už by bolo príliš.

Zdroj: HBO

V piatej časti ste zabili svojho seriálového otca. Vedeli ste tomto zvrate od začiatku, alebo vám to prezradili až po čase?

Áno, bolo to normálne v scenári a dlho sme sa na to pripravovali.

Čiže sa nikto nebál, že to ovplyvní váš prístup k tvorbe vzťahu medzi vašou postavou a jej otcom?

Musíte to vypustiť z hlavy a nemyslieť na to až do momentu, keď tú scénu nakrúcate. V mojom prípade nebolo náročné vytvoriť si vzťah s postavou môjho otca, a to najmä vďaka hereckému výkonu Johna Hawkesa. Prvotne mal hrať oveľa agresívnejšiu a horšiu postavu. V seriáli ma mal ako svojho syna utláčať a ubližovať mu, ale to v príbehu nesedelo, pretože potom neexistoval dôvod, aby som s ním ako s otcom chcel mať vôbec nejaký vzťah.

Ako si myslíte, že si ľudia zapamätajú túto sériu?

Myslím, že najmä pre atmosféru a dejové zasadenie do chladnej, temnej Aljašky. Určite si diváci zapamätajú aj Jodie Foster a zastúpenie menšín v celom projekte.