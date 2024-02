Nacisti donútili k prostitúcii až 50-tisíc mladých žien. Museli uspokojovať nemeckých vojakov a ťahať z nich informácie

Nemci zriadili pre vojakov Wehrmachtu vlastné nevestince. Prostitútky, ktoré pracovali mimo kontrolovaných verejných domov, posielali do koncentračných táborov.

Vojna prináša množstvo utrpenia a smrti. O čom sa však hovorí menej, je sexuálne násilie, ktoré bohužiaľ bolo prítomné takmer pri všetkých vojnových konfliktoch. Výnimkou nebola ani druhá svetová vojna.

Najvyššie postavení nemeckí generáli vedeli, že svojim vojakom nikdy nezabránia mať sex. Predstavoval pre nich však obrovské riziko, keďže sa mohli nakaziť pohlavnými chorobami, pre ktoré by stratili schopnosť bojovať. Namiesto zákazov preto našli spôsob, ako sexuálne aktivity vojakov kontrolovať.

Nacisti zriadili na okupovaných územiach viac než päťsto nevestincov, v ktorých pracovalo viac ako 50-tisíc mladých žien nútených k prostitúcii. Niektoré z nich, ako napríklad preslávený francúzsky Sallon Kitty, plnili aj iný účel. Nešlo len o miesta, kde si mohli vojaci bezpečne „uľaviť“, ale využívali ich aj na špionáž a chytanie nelojálnych Nemcov.

Sex „pod kontrolou“

Nacisti mali viaceré dôvody, prečo zriadiť vojenské nevestince. V prvom rade chceli zabrániť riziku, že sa vojaci pri znásilňovaní žien na okupovaných územiach nakazia pohlavnými chorobami, píše portál Short History. Ochorenia ako kvapavka či syfilis boli totiž v tej dobe pomerne rozšírené.

Nemeckí vojaci sa zabávajú vo francúzskom nevestinci. Zdroj: Wikipedia Commons/@Dietrich

Najvyšší generáli Wehrmachtu verili, že keď budú mať pod kontrolou sexuálny styk medzi vojakmi a ženským civilným obyvateľstvom, dokážu tomuto riziku zabrániť. Ženy vo verejných domoch totiž boli pravidelne kontrolované lekármi.

Ako píše vo svojej práci nemecká historička Insa Meinenová, nacistické verejné domy boli vo Francúzsku súčasťou každodenného života nemeckých vojakov rovnako ako frontové kníhkupectvá.