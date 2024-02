Juraj a Martina majú otvorené manželstvo: Polyamoria je v úprimnom vzťahu zábava. Vyvoláva väčšiu romantiku a zvyšuje libido

Sú svoji, no dovolia si sex s ďalšími ľuďmi. S „otvoreným“ manželským párom sme sa rozprávali o tom, prečo im nevyhovovala monogamia a ako ostatní ľudia zmenili ich vzťah.

Tento rok to bude 13 rokov, čo sú spolu. A štyri roky z toho majú Martina Halas Vacková (36) a Juraj Halas (33) otvorené manželstvo. Inými slovami: môžu spávať s ďalšími ľuďmi.

„Je úplne bežné, že aj keď máme monogamný vzťah, pripadajú nám hot aj iní ľudia. Alebo že máme na niekoho crush – ktorý možno nerealizujeme, ale prežijeme ho. Hovorila som si preto, či od seba vo vzťahu nechceme veľa. Či by život nemal byť trochu jednoduchší,“ opisuje Martina, čo ju k myšlienkam o polyamorii viedlo.

A ako by sa dal ich vzťah definovať dnes? Komunikácia, zábava, dôvera, flexibilita a zvýšené libido. „Keď mám interakciu s niekým iným, istým spôsobom ma to zenergizuje. Druhý deň sa cítim viac milovaný. Dáva mi to pocit, že mám vlastnú voľnosť, ale aj toho druhého človeka, ktorého som si vybral a môžem sa k nemu vracať,“ vysvetľuje Juraj.



Kto s návrhom otvoreného manželstva prišiel a aká bola prvotná reakcia druhej strany?

Martina: S návrhom som prišla ja. Dlho som počúvala podcast Savage Lovecast, kde tému otvorených vzťahov často riešia, a Juro ho neskôr začal počúvať tiež. Raz som za ním proste prišla – presne si to pamätám, práve sa sprchoval – a povedala som mu: „Myslím, že by sme mali mať otvorený vzťah.“ A Juro odpovedal: „OK.“ A to bolo celé.



Juraj: Mne ten podcast otvoril oči. Bavia sa tam o mnohých podobách vzťahov, o rôznych dynamikách – otvorený vzťah je iba špička ľadovca. Nezdalo sa mi to už potom ako niečo zvláštne, skôr mi to pripadalo logické.



Prečo logické? V čom vám monogamia nevyhovovala?

Martina: V predchádzajúcich vzťahoch som podvádzala – tak sme sa aj spoznali s Jurom.



Juraj: Bol som jej milenec. (smiech)



Martina: Presne. (smiech) Keď som však začala chodiť s ním, myslela som si, že ho nikdy nebudem chcieť podvádzať. Že je to „tá“ láska. A skutočne som tú potrebu veľmi dlho nemala. Ale zhruba po siedmich rokoch som si (aj vďaka tomu podcastu) uvedomila, že moja potreba, pre ktorú som predtým podvádzala, nebola zlá. Predtým som sa často vracala k tomu, že je zlé chcieť niekoho ďalšieho. Neskôr mi došlo, že je to OK. Že je to prirodzené a dáva to zmysel. Vedela som však, že sa s Jurom nechcem rozchádzať. Lenže vidina toho, že budeme celý život monogamní, mi pripadala šialená a nepravdepodobná.