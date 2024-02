Dvojníčkou Taylor Swift je trans žena. Na odovzdávaní cien MTV si ich pomýlil dokonca aj John Travolta

Dvojníčka speváčky sa označuje za Swiftie, teda vernú fanúšičku Taylor Swift. Na to, aby sa na ňu podobala čo najviac, kopíruje jej oblečenie, účes aj makeup.

Hudobná ikona Taylor Swift má mnoho fanúšikov aj nasledovateľov. Ľudia ju zbožňujú nielen pre jej hudodné nadanie a osobnosť, ale aj pre jej výzor. Pre mnohé ženy sa stala módnou inšpiráciou a vzorom.

Nie je ničím prekvapivým, že sa na ňu mnohé dievčatá chcú podobať a niektoré zachádzajú do najmenších detailov, a to všetko preto, aby sa jej vzhľadom priblížili čo najviac. Azda jej najznámejšou dvojníčkou je však trans žena. So samotnou Taylor Swift si ju na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards pred pár rokmi dokonca pomýlil aj herec John Travolta.

Zdroj: MTV

Ide o ženu menom Jade Jolie, ktorá na americkej trans scéne nie je žiadnym nováčikom. Účinkovala totiž v televíznej reality šou RuPaul's Drag Race, v ktorej hľadajú nové drag queens. Ona sama sa označuje za Swiftie, teda vernú fanúšičku Taylor Swift a prirovnania k nej jej nepochybne veľmi lichotia.

37-ročná Jade pochádza z Floridy a narodila sa ako chlapec Jules Green. Jej umelecké meno je zložené z mena hlavnej postavy série počítačových hier Mortal Kombat a priezviska herečky Angeliny Jolie.

Netají sa tým, že si k podobnosti s Taylor Swift dopomáha výberom rovnakého oblečenia či účesu aký nosí speváčka, a tiež, samozrejme, poriadnou vrstvou makeupu. Instagramový profil, kde ju sleduje takmer 180-tisíc používateľov, pravidelne zverejňuje zábery, ktoré podobné črty potvrdzujú.