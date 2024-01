Len tri hodiny od Bratislavy si môžeš kúpiť dom za 13 centov. Stačí spĺňať zopár ľahkých podmienok

Chorvátska obec Legard zháňa nových obyvateľov. Ponúka domy takmer zadarmo. Stačí, keď splníš tieto podmienky.

Legard je chorvátska obec na hraniciach medzi Maďarskom a Chorvátskom. Autom z Bratislavy sa sem podľa Google Maps dostaneš za 3 hodiny a 39 minút. Správu priniesol portál tvnoviny.sk, odvolávajúci sa na web Danica. Ten ďalej píše, že prázdne domy v obci ponúkajú len za 13 centov. Nemôžeš sa však nasťahovať sám, ale v páre. No má to ešte dve menšie podmienky – obaja musíte mať čistý register trestov a vek do 45 rokov.

Legrad. Zdroj: Google Maps

Vďaka tomuto opatreniu sa podľa starostu obce Ivana Saboliča do Legardu nasťahovalo už niekoľko ľudí. Rodiny sem prichádzajú zo zahraničia, ale aj z Chorvátska. Plusové body môžeš totiž dostať aj vtedy, ak máš deti alebo pracuješ v sfére, kde chýbajú pracovníci.