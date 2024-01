Chceš zaujať svoj vysnívaný match na zoznamke? Tento krok ti podľa prieskumov zvýši šancu

Spôsobujú ti zoznamky nočné mory? Netušíš, ako svoj vysnívaný match osloviť? Vyskúšaj trik, ktorý ti dokáže zvýšiť šance na rande až o 48 percent.

Viac ako dve tretiny používateľov zoznamiek potvrdili, že hlasové správy u nich vzbudzujú väčší záujem ako textovky, píše CNBC. Podľa dát aplikácie Hinge sa šance na rande s hlasovkou zvýšia o celých 48 percent.

Terapeutka Moe Ari Brown to vysvetľuje tým, že hlas dokáže odhaliť osobnosť oveľa viac ako fotografie alebo text. „Chápeme, že poslať hlasovku niekomu, koho si v živote nestretol, môže byť čudné. Pokiaľ však nie si práve rozprávací typ, predstav si, že hovoríš s niekým, ku komu už niečo cítiš,“ radí Moe Ari Brown.

Zdroj: Freepik/@freepik/voľne na použitie

Dôležité teda nie je to, čo povieš, ale to, ako to povieš. Príťažlivo pôsobí hlas, ktorý znie pozitívne, sebavedomo a podmanivo. Nebráň sa robiť gestá, hoci ich poslucháč nevidí – dodajú tvojmu prejavu sebaistotu. Komunikačný kouč Preston Ni zdôrazňuje aj tón hlasu a jeho dôležitosť. Skús sa pri rozprávaní usmievať, hlas tak bude znieť vrelo.

Super funguje aj to, ak sa ti podarí úprimne zasmiať. Úprimne – nie nasilu, please! Podľa výskumov totiž spoločný smiech pomáha vytvárať pocit vzájomného prepojenia.