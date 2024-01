Toto sú najočakávanejšie seriály, aké vyjdú v roku 2024 na Netflixe. Oplatí sa pre ne predplácať streamingovú službu?

Aké najočakávanejšie seriály vyjdú na Netflixe v roku 2024?

Netflix aj v tomto roku chystá veľký nával seriálov. Ten najočakávanejší je animovaný, no príde aj hraná verzia slávneho anime, veľké fantasy od tvorcov Game of Thrones, finále The Umbrella Academy či pokračovanie Sandmana. Ktorých 10 najlepších seriálov teda príde na Netflix tento rok?

1. Avatar: The Last Airbender – 22. 2.

Po seriáli One Piece Netflix prinesie aj hranú verziu pôvodného Avatara. Ide o veľkolepý fantasy príbeh o Aangovi, 12-ročnom chlapcovi, ktorý musí ovládnuť magické sily všetkých štyroch živlov – vody, ohňa, zeme a vetra. Stane sa tak jedinečným Avatarom a pomocou svojich síl a verných kamarátov sa bude snažiť zmieriť štyri krajiny.

Adaptácia od Netflixu vyzerá veľmi podarene, no ešte predtým je dobré vidieť aj pôvodný animovaný seriál na SkyShowtime. Má len tri série a ide o jedno z najlepších anime histórie (oplatí sa vidieť aj spin-off Kora). V seriáli od Netflixu budú Ken Leung (Industry, Čas) či Daniel Dae Kim (Hellboy či Lost). Detských hrdinov stvárnia noví herci (rovnako ako v One Piece).

2. Gentleman – 7. 3.

Guy Ritchie pre Netflix vyrobil seriál podľa svojho úspešného gangsterského filmu Gentleman. Osobne natočil aj niekoľko epizód, a tak sa diváci môžu tešiť na klasickú akčnú „ritchieovku“, aj keď možno s menším rozpočtom.

V hlavných rolách sa predstavia Vinnie Jones (Zbaľ prachy a vypadni, Podfuk), Theo James (Divergencia, The White Lotus) či Kaya Scodelario (Maze Runner, Piráti Karibiku 5).

Zdroj: Netflix

3. 3 Body Problem – 21. 3.

David Benioff a D. B. Weiss sa preslávili prvými sériami Game of Thrones ako tvorcovia najúspešnejšieho seriálu na svete. Záver im síce nevyšiel, no aj tak dostali šancu na reparát od Netflixu, pre ktorý vytvorili ďalší veľkolepý fantasy projekt.

3 Body Problem je unikátne sci-fi/fantasy dielo, ktoré kombinuje nadprirodzené a vedecké prvky s politickými intrigami a akčnými scénami. Dej sa bude odohrávať v dvoch časových rovinách – v Číne súčasnosti a z minulosti. Do príbehu sa zapojí aj mimozemská civilizácia.