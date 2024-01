Wolt prináša od 8. januára novinky: veľké zľavy do reštaurácií či na potraviny a žrebovanie o luxusné ceny (+ PREHĽAD)

Donášková služba najbližšie týždne poteší všetkých členov Wolt+.

Wolt na začiatku nového roka odmení svojich predplatiteľov – od 8. do 28. januára si po celom Slovensku objednáš potraviny alebo jedlo z obľúbených reštaurácií ešte lacnejšie. Členovia Wolt+ majú 0 € poplatky za doručenie, takže ak využívaš donášku pravidelne, celkom slušne tento mesiac ušetríš.

Navyše, v tomto období sa môžeš zapojiť do žrebovania o VIP lístky na Audi FIS SKI World Cup Jasná 2024, poukážku do cestovnej kancelárie Invia v hodnote 800 € a elektroniku v hodnote 1000 €. Stačí, ak si objednáš jedlo z prevádzky, ktorá je zapojená do programu Wolt+ – vo svojom názve a v profile má logo W+. Potom použi promo kód, ktorý nájdeš v apke. Čím viac budeš objednávať, tým máš väčšiu šancu vyhrať.

Zľavy budú po celom Slovensku

Počas troch týždňov sa môžeš tešiť na viac ako 130 špeciálnych zliav. Počas prvého týždňa ťa čaká aj toto:

V prevádzkach McDonald’s po celom Slovensku máš zľavu 3 € pri nákupe nad 15 €.

V reštaurácii KONN Foodbar vo VIVO! si pri objednávke jedla môžeš objednať niečo ďalšie s 50 % zľavou.

V Grange Burgeri v Košiciach si objednáš jedlo so zľavou 35 %.

V pizzerii Borsalino v Prešove môžeš na vybrané jedlá využiť ponuku 1 + 1 zdarma.

Butcher's Bits v Žiline ti odpočíta 6 € z objednávky nad 10 €.

V Nhabe Banská Bytrica získaš zľavu 8 € pri objednávke nad 20 €.

Pri nákupe potravín nad 35 € cez Wolt Market získaš zľavu 7 €.

V trnavskej reštaurácii Iná haluška získaš pri objednávke nad 20 € zľavu 8 €.

Jasmin v Bratislave ti dá 35 % zľavu. Tieto špeciálne ponuky platia iba 7 dní a pravidelne sa striedajú. Všetky aktuálne zľavy uvidíš od 8. do 28. januára v aplikácii Wolt. Ponuka platí len pre členov Wolt+.

Aké výhody získaš s Wolt+?

Wolt+ je forma predplatného donáškovej služby Wolt. Prvých 30 dní máš členstvo zadarmo, potom ťa vyjde na 4,99 € mesačne. Členstvo nemá žiadnu viazanosť a môžeš ho kedykoľvek zrušiť.

Hlavnou výhodou členstva je, že máš 0 € poplatky za doručenie. Tento benefit máš automaticky, ak si objednáš jedlo minimálne za 8 € (nákup z obchodu 15 €) a reštaurácia (obchod) je od teba vzdialená maximálne 4,5 km.

Zdroj: Wolt

Ak si objednávaš donášku niekoľkokrát do týždňa, takto môžeš ušetriť desiatky eur mesačne len na doručení. Pri osobnom vyzdvihnutí objednávky priamo v reštauráciách a obchodoch získaš 5 % z celkovej sumy späť vo forme kreditu, ktorý môžeš využiť pri platení ďalšej objednávky.

Špeciálne zľavy ťa budú čakať počas celého roka, nielen v januári.