Slovák Marcus trénuje tenis na Maledivách: Bon Jovi trénoval každý deň, najväčší tringelt mi nechal Čech (Rozhovor)

„Keď prišiel do hotela Bon Jovi, išli sme sa mu všetci predstaviť. Povedal som mu, že som tréner tenisu a keď bude chcieť, som k dispozícii. Podal mi ruku a povedal, že sa vidíme zajtra,“ opisuje svoje pracovné zážitky Marcus.

Marcus Drien pochádza z Trenčína a od malička sa venuje športu. Do 18 rokov hrával hokej za Duklu Trenčín a neskôr odišiel do klubu v Dubnici. Blízko mal však aj k tenisu, keďže jeho rodičia dodnes vlastnia tenisové kurty v Trenčíne. Tu trávil svoj voľný čas a venoval sa tréningom s deťmi. Okolnosti zariadili, že s hokejom skončil a dnes pracuje ako tenisový tréner v jednom z najluxusnejších rezortov na Maledivách. Cena za noc tam začína na 7 000 eurách a Marcus si v silných mesiacoch dokáže zarobiť trikrát viac ako na Slovensku.

Rezort si zakladá na súkromí a personál často ani nevie, kto známy sa v hoteli nachádza. Hodinu tenisu u Marcusa však využilo mnoho celebrít, medzi ktoré patrí napríklad Bon Jovi, 8-násobný majster Rally Sebastien Ogier či Michal David. „Bon Jovi bol pre tenis veľmi zapálený. Trénoval každý deň. V tom čase bola v rezorte aj herečka Millie Bobby Brown, ktorá sa práve tam zasnúbila s jeho synom,“ hovorí Marcus pre Refresher. Počas svojho života sa však venoval dokonca aj modelingu, z ktorého si zarobil svoje prvé peniaze.

V rozhovore sa dočítaš, ako sa k tejto práci dostal, koľko stojí noc v luxusnom rezorte v ktorom pracuje, aký najväčší tringelt dostal, ale aj to, ako prebiehalo stretnutie s Bon Jovim.

Marcus s Jensom Lehmannom, bávalou brankárskou jednotkou Nemecka a Arsenálu. Zdroj: Archív: Marcus Drien

Aj keď si sa odmalička venoval hokeju, skončil si s ním. Ako si sa dostal k tenisu?

Keď som skončil s hokejom, začal som robiť modeling. Vďaka nemu som spoznal super ľudí, bolo to „cool“. Ak by som vystrelil s modelingom niekde do „výšin“, bolo by to určite super. Ale vedel som, že to nie je niečo, na čo sa mám spoliehať a začal som premýšľať nad niečím iným. Venoval som sa tomu tri roky a začal som si zarábať prvé peniaze. Medzitým som zmaturoval, bol som aj na výške, ale z tej som odišiel.

Popri tom, ako som hrával hokej, som mal odmalička blízko aj k tenisu práve preto, že „naši“ vlastnia tenisové kurty v Trenčíne. Vo voľnom čase som hrával tenis a trénoval som neformálne malé deti.