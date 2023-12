V januári 2024 vyjdú 3 filmy, ktoré bude chcieť vidieť každý

Na čo sa v januári oplatí ísť do kina najviac? Aké nové filmy vyjdú?

Slovenskí (aj českí) distribútori trochu zaspali. V januári a vo februári nebude v kinách až tak veľa očakávaných filmov. Zahraničné kiná ich pritom uvádzajú oveľa viac. Ak sa nič na poslednú chvíľu nezmení, v slovenských kinách bude oproti tým zahraničným chýbať akčný triler Beekeeper s Jasonom Stathamom či vesmírny sci-fi akčný film ISS.

Filmy ako Anyone But You (S tebou nikdy), Miller’s Girl či The Book of Clarence zase diváci uvidia v neskorších mesiacoch. Tri najočakávanejšie filmy, ktoré budú v našich kinách v januári, sú zase filmy, ktoré zahraniční diváci videli už v roku 2023, no k nám dorazia už s tradičným omeškaním. Na čo sa teda v januári oplatí tešiť?

Prvý deň môjho života – 4. 1.

Prvý deň môjho života je podmanivý príbeh o láske a zmysle života od režiséra hitu Úplní cudzinci (2016) Paola Genoveseho. Štyria ľudia z rôznych spoločenských vrstiev majú spoločné to, že stratili nádej, že ešte niekedy budú šťastní.

Vo chvíli, keď sa ocitnú na úplnom dne, stretnú tajomného muža, ktorý im ponúkne dohodu: jeden týždeň na to, aby zistili, aký by bol svet bez nich, keby spáchali samovraždu. Každý z nich sa vydáva na svoju vlastnú intímnu cestu nočným Rímom. Nájdu silu začať odznova napriek tomu, že sa všetko okolo nich rúca? Nájdu nový zmysel života a dokážu si ho opäť zamilovať?

Nočné kúpanie – 4. 1.

Rodina Wallerovcov sa nasťahuje do luxusného domu. Otec rodiny dúfa, že cvičenia v bazéne mu pomôžu vyliečiť zranenia, aby znovu mohol hrať baseball, a zvyšok rodiny si v bazéne chce užiť relax. Ako to už v hororoch býva, dom skrýva desivé tajomstvo a vynorí sa práve z bazénu.

Ferrari – 4. 1.

Režiséra Michaela Manna poznajú diváci najviac vďaka jeho famóznemu filmu Heat (aktuálne pracuje na pokračovaní). Jeho posledným skvelým filmom boli Verejní nepriatelia s Johnnym Deppom z roku 2009, takže bolo načase, aby nás znovu nadchol.

Zahraničné recenzie sa prikláňajú k pozitívam filmu, ale nie je to taký jednoznačný hit, v aký diváci dúfali. Mann sa pokúsil vyrozprávať príbeh zakladateľa automobilovej značky, legendárneho Enza Ferrariho.

Diváci vo filme uvidia adrenalínové zábery z pretekov v 50. rokoch minulého storočia, keď bola spoločnosť Ferrari vo veľkých problémoch. Film sa však zameria aj na dramatické momenty zo súkromného života Ferarriho a jeho rodiny. Jeho manželku Lauru stvárnila Penelope Cruz.

Chlapec a volavka (The Boy and the Heron od Hajao Mijazakiho) – 18. 1.

Legendárny režisér Hajao Mijazaki nakrútil po 10 rokoch nový film. Volá sa Chlapec a volavka/The Boy and the Heron (originálny japonský názov je How Do You Live).

Tvorca nezabudnuteľných animovaných počinov ako Cesta do fantázie, Princezná Mononoke, Môj sused Totoro a mnohých ďalších nakrútil citlivý a emotívny príbeh o tom, ako sa ľudia môžu vyrovnávať so smrťou.

Animák má celosvetovo veľmi vysoké hodnotenia, takže sa fanúšikovia nielen Mijazakiho tvorby môžu tešiť na majstrovský kúsok.

Karlos – 25. 1.

Obľúbeného zápasníka Karlosa Vémolu pozná na Slovensku a v Česku takmer každý. Kým však bol predtým, ako vo svojej luxusnej vile vlastnil aligátora a žralokov? Ako sa dostal k zápaseniu, keď sa najprv len bil na ulici? Dokument využije zábery spred 14 rokov, ktoré odhalia viac o jeho súkromnom aj profesionálnom živote.

Bastard (The Promised Land) – 25. 1.

V roku 1755 sa zbedačený kapitán Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) vydáva dobyť drsné a nehostinné dánske vresoviská so zdanlivo nemožným cieľom: vybudovať tu v mene kráľa kolóniu. Výmenou za to získa pre seba vytúžené kráľovské meno.

Jediný vlastník tejto oblasti, bezohľadný Frederik de Schinkel, je však arogantne presvedčený, že krajina patrí len jemu. Kahlen sa nedá odradiť a pustí sa do nerovného boja – riskuje nielen svoj život, ale aj život rodiny utečencov, ktorá sa okolo neho zoskupila.

Okrem toho uvidia diváci v kinách aj novinku režiséra Woodyho Allena s názvom Zásah šťastím, animák Nerozlučná dvojka pre najmenších, česko-slovenské komédie Jedeme na Teambuilding a Aristokratka ve Varu. V programe kín je aj niekoľko slovenských dokumentov a európskych drám.