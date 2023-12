Pokúsil som sa stať členom tajného švajčiarskeho spoločenstva. Organizujú erotické orgie pre VIP hostí na hradoch a zámkoch

Na rozdiel od klasických swingers akcií sú určené len pre vybraných hostí, oplývajú tajomnou atmosférou a odohrávajú sa za múrmi honosných hradov a zámkov po celej Európe.

Atmosféra gotických hradov, cudzinci, ktorých identitu strážia honosné benátske masky, alkohol, snobská zábava a nespútané orgie pri sviečkach. Takto vyzerajú mystické erotické večierky organizované švajčiarskym spoločenstvom.

Na rozdiel od klasických swinger parties sú určené len pre niektorých vybraných hostí a odohrávajú sa za múrmi honosných hradov a zámkov po celej Európe. Na akciách sa podľa organizátorov stretáva erotika s luxusom, a nesplnené túžby návštevníkov sa „menia na nebeskú realitu“.

Pikantné večierky inšpirované známym filmom Eyes Wide Shut (Spaľujúca vášeň) od režiséra Stanleyho Kubricka sa začínajú mystickým obradom, počas ktorého môžu hostia oživiť svoje fantázie. Po ňom sa vrhnú na spoločné radovánky, ktoré trvajú až do rána.

Aby sme čo najpresnejšie zistili, ako fungujú takéto erotické večierky na svete, kto každý sa na ne môže dostať a aké majú pravidlá, pokúsili sme sa vstúpiť do spoločenstva. Zistili sme, že hoci ich popisujú ako akcie pre „elitárov“, vôbec nie je nemožné sa ich zúčastniť. Dokonca má byť najbližší večierok už o niekoľko mesiacov u našich českých susedov v Prahe.

Spoločenstvo: brána do tajomného sveta nesplnených túžob

Ako píšu organizátori šteklivých večierkov na svojich stránkach, cieľom ich podujatí je vytvoriť bezpečné prostredie pre odvážne skupinky ľudí, v ktorom si môžu zažiť svoje sny a túžby bez akéhokoľvek spoločenského tlaku a zaužívaných noriem. Počas akcií sa môžu aspoň na niekoľko hodín anonymne odviazať a opustiť každodenný všedný život.

Na to, aby si sa dostal na takýto večierok sa v prvom rade musíš stať členom spoločenstva.