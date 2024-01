Najočakávanejšie hry roka 2024: tieto pecky posunú hranice grafických možností a hrateľnosti

Na ktoré hry sa v roku 2024 tešíme najviac? Čo sa oplatí kúpiť hneď pri vydaní?

Každý rok vychádzajú desiatky očakávaných a veľkolepých hier. Nižšie je dvadsiatka toho najočakávanejšieho, čo by mohlo viesť v rebríčkoch najlepšie hodnotených hier roka 2024. Samozrejme, v priebehu roka 2024 ešte štúdiá oznámia ďalšie nové hry, o ktorých zatiaľ nevieme (ako napríklad nové hry na očakávanú konzolu Nintendo Switch 2).

1. Silent Hill 2 Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Vývojári zo štúdia Blooper Team vydali kontroverzný horor, po ktorom je len ťažké veriť, že zvládnu citlivo a správne rozpovedať psychologický príbeh hry Silent Hill 2. Táto legendárna hororová hra je však taká úžasná, že ak pri jej remaku noví tvorcovia veľa nezmenia, automaticky pôjde o hit. Fanúšikovia atmosférických hororov, psychologických thrillerov a survival hrateľnostných prvkov si na tomto zgustnú.

2. Unicorn Overlord – 8. marec 2024 (Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S)

Tvorcovia famóznych hier ako 13 Sentinels: Aegis Rim či Odin Sphere vydajú po piatich rokoch čakania nový titul. Je ním JPRG s ručne maľovaným 2D výtvarným štýlom a prepracovanou singleplayerovou kampaňou. Fantasy svet je mixom 14. storočia v Európe s japonským folklórom. Súboje budú taktickým ťahovým štýlom.

3. Dragon’s Dogma 2 – 21. marec (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Veľké akčné RPG od tvorcov Devil May Cry bude konkurovať najslávnejším hrám v tomto žánri. Hráči budú v Dragon’s Dogma 2 zabíjať drakov, netvorov a iné bájne bytosti. Pomáhať im v tom budú takzvaní pawns, teda pešiaci ovládaní umelou inteligenciou.

Hra ponúkne prepracovaný systém súbojov, ktorý hráčom dovolí vybrať si a kombinovať množstvo unikátnych štýlov útočenia (zbrane, kúzla, luky atď.). Príbeh sa odohráva v rozľahlom otvorenom fantasy svete.

4. Neva – 2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Od tvorcov hry Gris sa dá očakávať silný audiovizuálny zážitok. Neva bude dobrodružným titulom o mágii s temným príbehom a nádherným výtvarným štýlom. Dá sa očakávať, že udalosti v hre budú odkazovať na nejaké psychické problémy či mentálne zdravie.

5. The Plucky Squire – 2024 (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S)

Najlákavejšou vecou na tejto hre je fakt, že ju budeme môcť hrať vo viacerých dimenziách. Niektoré levely budú v 2D, keď nám tvorcovia vyrozprávajú príbeh panoša v knihe, inokedy sa zase panoš ocitne mimo knihy v 3D prostredí izby.

6. Warhammer 40,000: Space Marine II – 9. september 2024 (PS5, PC, Xbox Series X/S)

Vývojári odložili vydanie očakávanej akčnej pecky o celý rok. Keď sa k nej hráči konečne dostanú, dočkajú sa akéhosi mixu Gears of War so svetom Warhammeru. Hra z pohľadu tretej osoby bude vynikať v adrenalínovej akcii a ničení mimozemských bytostí.

7. Hades II – 2024 (PC, možno Nintendo Switch, ďalšie platformy neskôr)

Ide o prvé pokračovanie štúdia Supergiant Games. Doteraz vytvorili skvelé hry ako Bastion, Transistor či Pyre. Herný svet „dobyli“ až s Hadesom, ktorý vyšiel po dlhom early access období. Počas neho hráči skúšali úvodné levely hry a dávali tvorcom spätnú väzbu. Aj vďaka tomu vytvorili takmer dokonalý roguelike titul, v ktorom sa hráči snažili uniknúť z pekla a posmrtného života.

Hlavného hrdinu Zagreusa z jednotky vystrieda jeho sestra Melinoë. Ako v hre Hades 1, aj v pokračovaní bude množstvo zbraní, špeciálnych útokov, nepriateľov, levelov a bossov. Po každom úmrtí začne hráč svoj pokus uniknúť z pekla odznova s tým, že si môže vylepšiť niektoré schopnosti, aby bol čoraz silnejší.

8. Replaced – 2024 (PC, Xbox Series X/S)

Replaced je 2,5D akčná plošinovka s pixelartovou prezentáciou. Prítomné sú aj brutálne súboje, skvelá atmosféra alternatívnych 80. rokov minulého storočia, umelá inteligencia, retro futuristický vizuál (trochu to pripomína titul The Last Night, ktorý asi nikdy nevyjde) a skvelá hudba.

9. Grand Blue Fantasy Relink – 1. február (PS4/5, PC)

Veľkolepé JRPG ohlásili ešte v roku 2016, takže fanúšikovia, ktorí ho celé tie roky netrpezlivo očakávajú, konečne jasajú. Relink vyjde už o niekoľko týždňov a pokúsi sa ohúriť hráčov rozľahlým svetom s veľkými oblasťami a osudovým fantasy príbehom.

Ako je v JPRG žánri zvykom, hráč bude ovládať partiu hrdinov, z ktorých každý má unikátne schopnosti a charakterové črty. Niektoré misie sa dokonca budú dať prejsť v online kooperácii až štyroch hráčov.

10. Baby Steps – 2024 (PC, PS5)

Ako by to vyzeralo, keby mal Death Stranding komickú verziu? Baby Steps hráča vkladá do kože Natea, ktorý sa musí v dospelosti znovu naučiť chodiť. Zároveň však musí bohužiaľ zdolať hory, kopce a náročné prekážky. V podstate to vyzerá asi tak, ako keď niekto pošle ročné dieťa cez prekážkovú dráhu. Hre nebude chýbať situačný a dialógový humor, ale ani náročné výzvy.

11. Final Fantasy VII Rebirth – 29. február (PS5)

Remake Final Fantasy VII pokračuje prostrednou, druhou časťou, ktorá značne rozšíri svet. Stále nepôjde o otvorený svet, ale jednotlivé oblasti budú oveľa väčšie. Tvorcovia hry odhadujú, že príbeh zaberie okolo 40 hodín, no ak sa niekto pokúsi hru prejsť na 100 %, potrvá mu to aj 100 hodín.

Cloud, Barret, Tifa, Aerith a spol. spoznajú nových priateľov, nepriateľov, ocitnú sa v mestách, jaskyniach, skrýšach a precestujú skoro celý svet, aby zastavili Sephirotha. Hrateľnosť bude podobná prvej časti remaku, keď bude kombinovať akčné útoky v reálnom čase s taktickým plánovaním úkonov. Pre fanúšikov veľkých RPG so zameraním na kvalitné postavy a príbeh bude FF VII Rebirth povinnosť.