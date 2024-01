Aké horory vyjdú v roku 2024? Uvidíme nový Saw, Tiché miesto či návrat legendárnych monštier

Pri objavovaní najočakávanejších filmov roka 2024 musí byť reč aj o hororoch. Tento divácky obľúbený žáner často Akadémia či iné inštitúcie ignorujú, ale diváci ich milujú. Neraz pritom ide o béčkové či slabšie filmy, ale sem-tam sa podarí natočiť aj vynikajúci horor. Podarí sa taký niekomu vydať aj v roku 2024?

Režisérske duo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, zodpovední za Vreskot 5 a 6) si dalo pauzu od Vreskotu a pre štúdio Universal natočilo svieži príbeh o jednom z jeho monštier (Dracula, Frankenstein, Neviditeľný muž, Múmia...).

Film zatiaľ nemá názov, ale bude o Draculovej dcére, ktorú spoločne s jej kamošmi unesie partia kriminálnikov. Keď zistia, čo urobili, bude neskoro a dočkajú sa krvavej odplaty. V snímke si zahrali Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul), Dan Stevens (Legion) či Melissa Barrera (Vreskot). V posmrtnej role a jeho poslednom filme tu uvidia diváci Angusa Clouda z Euphorie.

