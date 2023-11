Lobo Ismail: Keď som nahrával hity ako Ty si moja láska, ani som netušil, čo spievam. Slovenčina znela ako vtáčí štebot (Rozhovor)

Jordánsky spevák si v rozhovore zaspomínal na zlaté časy svojej kariéry na Slovensku a prezradil, s čím plánuje zaujať v blízkej budúcnosti.

„Ty si moja láska, mám ťa veľmi rád, ty si moja láska, nechcem byť bez teba...“ Jordánsky

spevák Lobo Ismail pred pätnástimi rokmi svojimi skladbami prevalcoval celé Slovensko. Hity Ty si moja láska, Suzanna, či Meniny, boli svojho času také populárne, že sa ozývali z každého rádia. Neskôr sa však po Lobovi zľahla zem.



Spevák nikam neodišiel, práve naopak – usadil sa na Slovensku. Dnes je z neho

plnohodnotný Košičan, otec štyroch detí a stále zanietený hudobník.



V rozhovore pre Refresher prezradil, aké nové projekty chystá, ale i to, ako si spomína na

momenty svojej najväčšej slávy. So spevákom sme sa okrem iného porozprávali aj o jeho

rodnej zemi – ako aj o tom, čo mu z nej na Slovensku chýba.



„Priznám sa, že keď som nahrával pesničku Ty si moja láska, netušil som, čo spievam. Zhruba som vedel, že je to text o láske, ale doslova by som ho nepreložil. Slovenčina mi vtedy ešte znela ako štebot vtákov,“ prezradil Lobo Ismail lámanou slovenčinou, ktorá dnes už nie je pre neho iba zhlukom neznámych zvukov, ale jeho druhým hlavným jazykom.

Nie sú tomu ani dva týždne, odkedy ste vydali nový klip Veselé Vianoce. Cítil som z neho atmosféru slovenských Vianoc. Ako však vyzerajú Vianoce v Jordánsku?

V Jordánsku zďaleka nie je taká vianočná atmosféra ako na Slovensku. Tu ešte ani Vianoce nie sú a deti sa už na ne veľmi tešia. Niečo podobné som ja ako malý doma nikdy nezažil. Atmosféra Vianoc ma očarila natoľko, že som každé jedny sviatky – už odkedy tu žijem, k nim plánoval pripraviť nejakú pesničku, ale nedarilo sa mi to. Možno aj práve preto, že som v detstve nič podobné nepoznal.

Spevák Lobo Ismail. Zdroj: Archív/Lobo Ismail

Dostal som sa k tomu až teraz, keď som videl, ako ich milujú moje deti. Sara (pozn. red. dcérka speváka) sa do toho hneď so mnou pustila. Do pesničky sme zavolali zaspievať si aj ďalšie dievčatá. Musím sa priznať, bolo náročné pracovať s deťmi (smiech), ale vo výsledku to dopadlo tak, ako vidíte.

Hovoríte teda, že v Jordánsku Vianoce vôbec neexistujú, alebo ako si to mám predstavovať?

Vianoce väčšinou oslavujú kresťania, v Jordánsku však žije oveľa viac moslimov. To znamená, že tam nie je výzdoba a ani vianočná atmosféra, ako napríklad v európskych krajinách. Spomínam si, že som rád počas sviatkov som chodieval ku kamarátovi, ktorý vtedy vždy maľoval vajíčka. To sa mi veľmi páčilo. Bohužiaľ, je to zároveň aj všetko, čo som v Jordánsku počas kresťanských sviatkov zažil.

Na ďalšej strane, musím povedať, že teraz už americké tradície začínajú prichádzať aj do arabských krajín. Oslavujú tam Silvester a v niektorých mestách teraz už dokonca zvyknú na Vianoce postaviť aj veľký stromček. Ale ako hovorím, keď som bol dieťa, nič podobné som nezažil.

Mnohí Slováci, ktorí len počuli moju hudbu a nevedeli ako vyzerám, si ma predstavovali ako pevného tmavého muža s bradou. Neskôr keď uvideli videoklip hovorili, že vôbec nevyzerám ako Arab, ale ako jeden z nich.

Ak sa nemýlim, na Slovensku už žijete vyše dvadsať rokov. Prečo ste sa z Jordánska presťahovali práve sem?