FOTO: Česká playmate Valistaar je na titulke Playboya. Namáhavé fotenie trvalo až 17 hodín, prezrádza

Decembrové číslo je od štvrtku v predaji. Modelka nám prezradila, že sa jej splnil sen.

Ako prezradila v májovom rozhovore pre Refresher, fotomodelingu sa venuje už od pätnástich rokov. Neskôr vyskúšala aj súťaže krásy. V súčasnosti ju môžeš ju nájsť v pražskom klube Hot Peppers Prague, kde tancuje.

Valeria Salvatore alias Valistaar však už po novom žiari dokonca na titulnej strane českého Playboya. Playmate sme preto oslovili, aby nám spoluprácu pre prestížny magazín trocha viac priblížila. Dostala údajne priamo ponuku byť na titulke decembrového čísla, pričom ju bez váhania prijala.

Zdroj: Instagram/valistaar/playboyczechrepublic

„Bol to vždy môj sen. Už ako tínedžerka som sledovala na Youtube rôzne videá Hugha Hefnera, ako má veľkolepé parties so všetkými playmates a veľmi som chcela byť súčasťou tohto sveta. V tej dobe sa to zdalo byť hrozne nereálne. To, že sa mi to nakoniec podarilo, je pre mňa obrovský úspech,“ priznala pre Refresher.

Dodala, že fotenie pre Playboy trvalo až sedemnásť hodín. „Bolo to dlhé a namáhavé fotenie, ale mali sme za sebou skvelý tím, ktorý sa o mňa dobre staral a pomohol mi dosiahnuť super výsledok,“ povedala Salvatore. Dodala, že by sa chcela teraz viac zamerať práve na fotomodelingovú kariéru a nebráni sa ďalším, pokojne aj zahraničným spoluprácam.