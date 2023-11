Gay aféra Willa Smitha: Asistent ho vraj prichytil v šatni pri sexe s kolegom. Herec zvažuje právne kroky

Najprv problémy v manželstve a teraz obvinenie z gay aféry. Škandály Willa Smitha stále pribúdajú.

Will Smith čelí obvineniu zo sexuálneho romániku s jeho hereckým kolegom Duanom Martinom, ktorého spoznal počas natáčania seriálu The Fresh Prince of Bel-Air v roku 1992. V rozhovore pre TashaKlive to uviedol bývalý osobný Smithov asistent a kamarát Brother Bilaal, ktorý dvojicu pri spomínanom akte údajne prichytil.

„Otvoril som dvere do Duanovej šatne a vtedy som videl, ako má análny sex s Willom,“ povedal Bilaal, bývalý Smithov asistent. Smithov údajný milenec sa však ku škandálu zatiaľ nevyjadril. Zato Will Smith všetko popiera a obvinenie označuje za „jednoznačne falošné“ a „úplne vymyslené“, informuje TMZ na základe stanoviska jeho hovorcu.

Smith vraj zvažuje právne kroky. Poslednú dobu sa to aférami Smithovcov v zahraničných médiách plní čoraz viac. Nie je to tak dávno, čo internetom otriasli novinky, že hercovo manželstvo sa rozpadlo. So svojou ešte stále zákonitou manželkou Jadou Pinkett Smith vraj nežijú v rovnakej domácnosti už vyše siedmich rokov.