Chceš študovať čarodejníctvo, vedu o marihuane aj hudbu Taylor Swfit? Na týchto prestížnych univerzitách ti to umožnia

„Študenti to milujú. Chodia na hodiny Taylor Swift v kardigánoch a červených šáloch,“ hovorí riaditeľka kurzu „Piesne Taylor Swift,“ Scarlet Keys, ktorá vyučuje na prestížnej univerzite Berklee.

Čaká ťa výber vysokej školy a stále nevieš akým smerom sa uberať? Možno vieš aspoň to, že klasika nie je nič pre teba a my ti v tom prípade kryjeme chrbát. Nasledujúce zahraničné univerzity majú pre teba unikátne odbory, s ktorými prekvapíš okolie, a (možno) urobíš dieru do sveta. Dočítaš sa aj to, ako sa dostať k štúdiu čarodejníctva či textov piesní Taylor Swift. Ktorý z kurzov ťa najviac zaujal nám nezabudni dať vedieť v ankete na konci článku.

V Refresheri ti často prinášame informácie o štúdiu v zahraničí. Nedávno sme ti priniesli rozhovor s úspešným študentom Filipom Lányim, ktorý študuje na Harvarde. Tvorbu ďalších kvalitných výstupov môžeš podporiť, ak sa staneš členom klubu REFRESHER+.

Biológia a chémia kanabisu

Bakalársky odbor Biológia a chémia kanabisu zrejme zaujme všetkých, ktorí v živote oceňujú pestrosť, extravaganciu a radi šokujú. Ak sa ťa babička spýta, čo študuješ na výške a ty odpovieš, že marihuanu, určite na ňu urobíš dojem. Avšak, sarkazmus ide v tomto prípade naozaj bokom. Menovaný odbor je plne akreditovaný a spadá do ponuky uznávanej americkej univerzity Colorado State University.

Štúdium kanabisu na Colorado State University sa zameriava aj na dôsledky vo farmaceutickom priemysle. Absolventi však nájdu široké uplatnenie v rôznorodých chemických, biologických či biochemických sektoroch. Zdroj: Unsplash/Diane Serik

Štvorročný program poskytne študentovi znalosti o základných chemických a biologických princípoch, ktoré možno aplikovať vo vede o kanabise. Učebné osnovy sa pritom zameriavajú na fyziológiu a samotný rast kanabisu, praktické aplikácie v priemysle a predovšetkým, jeho farmaceutické dôsledky.



„Študijný program je v súlade s federálnymi predpismi, čo znamená, že študenti budú môcť pracovať s federálne legálnym priemyselným konope, na ktoré máme licenciu ministerstva poľnohospodárstva v Colorade, ale nebudú pracovať s marihuanou s THC > 0,3 %,“ hovorí na stránke univerzity jej vedenie.



Odbor však študentovi poskytne solídny a tiež všeobecný základ v biológii a chémii a preto nájde uplatnenie aj mimo kanabisového priemyslu. Absolventi tohto odboru môžu pracovať ako potravinárski či poľnohospodárski vedci, biologickí technici a biochemici. Všetky informácie o kurze aj s prihláškou nájdeš tu. Potenciálnych absolventov, ktorí budú začínať štúdium v septembri 2024 však upozorňujeme, že deadline na prihlášku 1. november už prešvihli. Skúsiť to však môžeš o rok, aspoň si zatiaľ našetríš.





Uznávaná americká univerzita ti ponúka netradičný kurz Biológia a chémia kanabisu (BS). Aké uplatnenie budú mať absolventi? Zdroj: Unsplash/Matthew Brodeur/na voľné použitie



Nakoľko ide o americkú univerzitu, poplatok za štúdium je naozaj vysoký. V školskom roku 2023/2024 ide o sumu 41,966 dolárov za rok, čo je v prepočte 38,614 eur. Škola však poskytuje niekoľko štipendií, ktoré sa odvíjajú od rôznych faktorov. Jedným z nich je aj príjem tvojich rodičov či študijné výsledky a talent uchádzača (resp. neskôr študenta).

Taylor Swift

To, že Taylor Swift je vo svete popkultúry „big deal“ nepotvrdzujú len the The Eras Tour a jej 12 ocenení Grammy, ale aj svetové univerzity, ktoré sa jej meno rozhodli zaradiť do učebných osnov.