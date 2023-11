„Jo ma hó, jo ma só“, Ariana Grande sexujúca so zombíkom či No Woman, No Cry. Piesne, ktoré milujeme, spievame celý život zle

Toto sú najslávnejšie piesne, ktoré si (nielen) Slováci spievajú úplne zle či nepresne.

Každý si spievame pesničky tak, ako nám to vyhovuje. Obzvlášť pri tých zahraničných si ľudia zvyknú dosadzovať vlastné slová do viet. Niekedy vôbec nerozumieme tomu, čo speváci hovoria a inokedy nám v hlavách niečo znie oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie, takže to úplne nahradíme.

Mýlia sa však aj Američania, Angličania a ďalší, pre ktorých je angličtina materinským jazykom. Niekedy je spevákom jednoducho zle rozumieť a nie je to žiadna výhovorka, ale holý fakt.

Bob Marley nespieva, že bez ženy nie je plač

No Woman, No Cry je niečo, čo si spievajú ľudia po celom svete, a to vrátane žien. Niekedy nad tým možno pregúľajú očami, ale neodolajú nespievať si to. Mnohí ľudia si však až do konca života neuvedomia, že Bob Marley spieval niečo iné.

Namiesto No Woman, No Cry (žiadna žena = žiadny plač) totiž Bob myslí No, Woman, No Cry (žena, neplač). Úplne to mení význam celej pesničky, že?

Jo ma há, jo ma só... refrén od Modern Talking si Slováci zjednodušili

Modern Talking spievajú v rovnomennej skladbe „You're My Heart, You're My Soul“. Ich výslovnosť však nie je jednoznačná, a tak si (najmä) Slováci ich slová upravili na triviálne slová, respektíve skôr súbory ľubozvučných citosloviec. O tom, že azda žiadny Slovák nepozná ďalšiu vetu, sa už baviť nemusíme vôbec. Znie takto: I keep it shining everywhere I go a v ďalších slohách zase úplne inak (googlili sme si to aj my).

Rihanna nie je kamoška s horčicou, ktorá je synom jej postele (naozaj, vysvetlíme to)

Hneď na začiatku chytľavej pesničky Monster od Rihanny a Eminema spieva hviezda z Barbadosu túto vetu: „I’m friends with the monster that’s under my bed“ (Som kamoška s príšerou, ktorá je pod mojou posteľou). Ak sa však človek započúva, počuje tam toto: „I’m friends with the mustard that son of my bed (Som kamoška s horčicou, ktorá je synom mojej postele).”

Jeremy v škole rozprával, nehúlil

Pearl Jam je známa skupina z 90. rokov, ktorú dnes už počúvajú skôr len pamätníci. Občas sa k nim dostanú aj noví poslucháči, ako napríklad po vydaní videohry The Last of Us: Part II, kde odzneli ich skladby. V jednej zo svojich piesní zvanej Jeremy spievajú: „Jeremy spoke in class today“ (Jeremy dnes prehovoril v triede), no ľudia si spievajú asi to, čo im je bližšie, a teda „Jeremy’s smoking grass today“ (Jeremy dnes fajčil marihuanu).

Piesne od ABBA spievajú zle aj „natívni spíkri“

„See that girl, watch her scream, kicking the dancing queen”... tak skutočne skladba Dancing Queen neznie. Teda, možno tak trochu znie, ale v skutočnosti to máme spievať takto: „See that girl, watch that scene, dig in the dancing queen”. Zaujímavé je, že v tej istej piesni sa nachádza ďalšia pasáž, ktorú niektorí ľudia prepočuli, respektíve si ju zle zapamätali.

Nesprávna verzia: „Dancing queen, feel the beat from the tangerine (voľne preložiteľné ako „Kráľovná tancu, cíť rytmus mandarínky“). Správne sa má spievať „Dancing queen, feel the beat from the tambourine” („Kráľovná tancu, cíť rytmus z tamburíny“, čo je hudobný nástroj, pozn. red.).

Jimmi Hendrix nebozkával chlapa, ale nebo

Jimmi Hendrix v skladbe Purple Haze nespieva „Ospravedlňte ma, kým pobozkám tohto chlapíka“ („Excuse me while I kiss this guy“), ale „Ospravedlňte ma, kým pobozkám nebo“ („Excuse me while I kiss the sky“).

Po vypočutí skladby si však nie sme istí, či Hendrix fakt nespieval o chlapcovi, aj keď by to dávalo podstatne menší zmysel.

Anketa: Čo tam počuješ ty? Kiss this guy Kiss the Sky Kiss this guy 32 % Kiss the Sky 68 %

Jon Bon Jovi nespieva v ikonickej skladbe Livin’ On a Prayer o nahote

Je jedno, či sme nahí, alebo nie. („It doesn’t make a difference if we’re naked or not”) je niečo, čo je v tej skladbe možné započuť. Pri pozornejšom počúvaní je však jasné, že správne je to: “It doesn’t make a difference if we make it or not” (Je jedno, či to zvládneme, alebo nie).

Fleetwood Mac od nás nechcel trochu čaju

Množstvo ľudí si celkom pochopiteľne v tejto skladbe spieva „I’m begging you for a little sip of tea.” (prosím ťa o trochu čaju). Autor piesne však trochu nešťastne vyslovil slovo sympathy. V skutočnosti spieva “I’m begging you for a little sympathy.” (prosím o trochu súcitu).

Beatles nechcú držať tvoju šunku, ale ruku

Aj keď to skutočne nedokázali v tejto skladbe jednoznačne zaspievať, „bítlsáci“ skutočne chceli držať ruku, nie šunku. Namiesto „I want to hold your hand” však vyslovujú hém (ako ham) a niekedy slovo ani nedopovedia, takže si poslucháči po jasnom „hé“ doplnili m. (hem=ham=šunka).

ABBA nechce ísť k doktorovi, ale prežiť noc a dočkať sa rána

„Gimme Gimme Gimme a man after midnight, take me to the doctors at the break of the day” (daj mi muža po polnoci, zober ma k doktorom pri svitaní rána). Aj takto si niektorí ľudia spievajú slávnu skladbu Gimme Gimme Gimme od skupiny ABBA. Správne je to však: „Gimme Gimme Gimme a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day” (daj mi muža, preveď ma cez temnotu až ku svitaniu ráno).

Bee Gees nespievajú o holohlavej žene

V skladbe More than a woman spieva kapela Bee Gees toto: „More than a woman, more than a woman to me (viac ako žena, pre mňa je viac ako žena).“. Mnohí ľudia tam však počujú niečo iné: „Bald-headed woman… bald-headed woman to me. (holohlavá žena, pre mňa je holohlavá žena).“

Ariana Grande nechce mať sex so zombíkom

V hite obľúbenej speváčky Ariany Grande s názvom Focus opakovane odznie v refréne veta „Focus on Me (Sústreď sa na mňa)“. Ten, kto to vyslovuje, to však hovorí tak nešťastne, že sa nedá počuť nič iné, ako „Fuck a Zombie“ (Po**b zombíka)

Selena Gomez neprdí mrkvy

Skladba 14 Karat sa začína slovami: „I am on my 14 Karat, I am 14 Karat (I am Fourteen Karat --> Á jem Fortin Karec --> I am farting Carrots --> prdím mrkvy).