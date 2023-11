VIDEO: Margot Robbie spôsobila ošiaľ v reštaurácii. Všetkým 126 hosťom kúpila kokteil s jej ginom

„Come on, Barbie, let's go party!“

Austrálska herečka Margot Robbie prekvapila hostí v austrálskej reštaurácii Mimi's priamo v Sydney po tom, čo všetkých pozvala na drink. Jedna z najväčších hviezd Hollywoodu vošla do fine dining reštaurácie spoločne so svojím manželom Tomom Ackerleym a presne 126 hosťom kúpila kokteil obsahujúci jej Papa Salt gin, informuje The Sunday Telegraph.

Margot s manželom svoju identitu vôbec neskrývali, práve naopak, pri príchode nahlas zakričala, že všetci zákazníci dostanú drink na jej účet zadarmo. „Bola extrémne priateľská. Vďaka nej sme sa všetci cítili, že sme súčasťou jej obeda,“ skonštatoval jeden z prítomných zákazníkov reštaurácie, pričom dodal, že niektorí doslova plakali od šťastia a fotili sa s ňou.

Hviezda filmu Barbie bola podľa slov ľudí veľmi ochotná a trpezlivá. Z reštaurácie sa pritom ponáhľala na letisko, aby stihla let do Aucklandu, no aj napriek tomu sa s fanúšikmi bez problémov fotila. Na záberoch vidno, ako si s fanúšikmi štrngá a všetci pri tom výskajú od radosti a natáčajú si ju na telefóny.

Značku ginu Papa Salt vlastní 33-ročná herečka aj so svojimi kamarátmi. Tvorcovia tohto ginu povedali, že vytvoriť receptúru trvalo až päť rokov, počas ktorých ochutnali takmer 60 rôznych variácií ginu, kým do detailu nevyladili dokonalý pomer ingrediencií.

Vyrába sa na východe Austrálie v Byron Bay, odkiaľ pochádzajú aj lokálne bylinky používané v recepte. Margot pre Dan's Daily povedala: „Austrálčania mali vždy úžasnú gastroscénu a myslím si, že to závisí od toho, že sme náročnejší spotrebitelia.“