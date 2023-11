Čech Rubber Ghost považuje latex za svoju druhú kožu. Mám ho na sebe celý deň, nahé ženské telo ma nevzrušuje (Rozhovor)

Ak ho nejaká žena sexuálne zaujme, nepredstavuje si ju nahú, ale tak, ako by vyzerala v latexe. So svojou partnerkou založili svoju vlastnú značku latexových doplnkov a oblečenia.

Latex je obopínajúci materiál, ktorý si dnes mnoho ľudí spája najmä s pornom či, všeobecne, so sexom. Poznáme ho však aj z filmov či módnych prehliadok. Rubber Ghost má k nemu fetišistický vzťah, to znamená, že je jeho neoddeliteľnou súčasťou už viac ako 20 rokov a neobľubuje ho len v sexuálnom kontexte. Ako sám tvrdí, latex môže ľudí vzrušovať z viacerých dôvodov, no medzi tie hlavné patrí hlavne zvuk, vôňa a dokonca aj chuť.

Keďže sa dá obopnúť po celom tele, správa sa ako druhá koža. Aj z toho dôvodu Rubber Ghost nechodí po vonku oblečený iba v latexovom ‚catsuite‘ ( úzky latexový overal-pozn.red.) „Pripadal by som si nahý a sám pre seba by som bol za exota,“ hovorí pre Refresher. Nepotrebuje vraj zbytočne svojou ‚úchylkou‘ ľudí provokovať, no doma je v ňom oblečený pokojne celý deň.

V článku sa dočítaš o jeho značke Latex Vogue, to, čo ho na latexe vzrušuje, ako si správne latex obliecť aj to, či by si dokázal predstaviť mať partnerku, ktorú latex nevzrušuje.

Zdroj: Rubber Ghost

Kedy sa u vás prejavil záujem o latex?

Ako malý som bol veľkým fanúšikom Batmana. Vyrastal som na tom, vtedy to bolo veľmi aktuálne. Páčil sa mi jeho gumový oblek a neskôr samozrejme aj Michelle Pfeiffer ako catwoman v latexovom obleku, aj keď nebol pravdepodobne vyrobený z pravého latexu. Bol celý lesklý, zaujal ma viac ako kostými iných hrdiniek. Nemôžem povedať, že by som vtedy ako 12 ročný chlapec pociťoval nejaké ‚šimranie‘, to asi nie. Ale prišlo mi to veľmi pekné.

Neskôr sa to prehlbovalo v 90. rokoch a v roku 2000. Lesklé materiály nosili rôzne hudobné skupiny či speváci ako Britney Spears a Spice Girls. V mojom veku som vtedy nevedel rozlíšiť, či je to koža alebo latex.