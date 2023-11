Zabudni na punč alebo varené víno. 5 receptov na horúce drinky, s ktorými prekvapíš rodinu aj kamošov

Tento mix chutí sa hodí do chladných jesenných či zimných dní.

Vianočným trhom a večierkom kraľuje varené víno a punč. No takmer vždy sa nájde aspoň jeden človek, ktorý má k drinku nejaké výhrady – víno je príliš sladké, punč je nevýrazný a doma si ich vie pripraviť lepšie.

Tieto dva nápoje nájdeš v zimných mesiacoch všade a každý má názor, ako by mali „správne chutiť.“ My sme preto pripravili 5 drinkov, ktoré na bežnom nápojovom lístku len tak neuvidíš a určite s nimi prekvapíš rodinu aj kamošov.

Tatranské medvedie mlieko

Budeš potrebovať

20 ml TATRATEA 22 % COCONUT

20 ml TATRATEA 52 % ORIGINAL

100 ml speneného mlieka

15 ml sirupu s príchuťou perníkového korenia

mletú škoricu

Ako na to

Do šálky alebo pohára z hrubého skla daj sirup a obidva druhy tatranského čaju. Všetko dobre premiešaj. Potom si priprav mlieko v napeňovači alebo pomocou kávovaru. Spenené mlieko dolej do pohára až po vrch. Mliečnu penu jemne posyp mletou škoricou.

Ak nenájdeš v obchode sirup s príchuťou perníkového korenia, môžeš si doma pripraviť vlastný. Okrem tohto drinku ho potom môžeš využiť aj do kávy či na pečenie. Do malého hrnca daj 250 ml vody a 250 g cukru. Zmes nechaj zohrievať na miernom plameni, pokiaľ sa ti cukor úplne nerozpustí. Potom pridaj jednu polievkovú lyžicu perníkového korenia a dobre premiešaj. Počkaj, kým voda začne vrieť a nechaj povariť ešte 5 minút. Vychladnutý sirup prelej do uzatvárateľnej nádoby a skladuj v chladničke.



Ochutením cukrovej zmesi si môžeš pripraviť akýkoľvek sirup v recepte.

Forestea

Budeš potrebovať

40 ml TATRATEA 62 % FOREST FRUIT

200 ml horúceho ovocného čaju s príchuťou lesná zmes

cukor (Podľa chuti.)

čerstvé lesné ovocie

Ako na to

Najprv si priprav ovocný čaj a pridaj cukor podľa chuti. Do šálky alebo pohára z hrubého skla daj TATRATEA 62 % FOREST FRUIT, pripravený čaj a dobre premiešaj. Potom do drinku pridaj čerstvé ovocie.

Yellon

Budeš potrebovať

40 ml TATRATEA 47 % FLOWER

200 ml horúceho zeleného čaju

20 ml bazového sirupu

mätu

citrón

limetku

Ako na to

Najprv si priprav zelený čaj. Daj si však pozor, zelený čaj sa nesmie dlho lúhovať, inak môže byť príliš horký a pokazí ti chuť drinku. Do šálky alebo pohára z hrubého skla daj sirup, TATRATEA 47 % FLOWER, pripravený čaj a dobre premiešaj. Na záver pridaj kolieska citrónu, limetky a mäty podľa chuti.

Zack

Budeš potrebovať

40 ml TATRATEA 57 % ROSEHIP & SEA BUCKTHORN

20 ml citrónového sirupu

150 ml pomarančového džúsu bez dužiny

Ako na to

V pohári dobre rozmiešaj sirup a tatranský čaj. Na záver zalej džúsom a ozdob plátkami pomaranča či citrónu.

Honeymoon

Budeš potrebovať

40ml TATRATEA 42 % PEACH

100 ml bieleho vína

100 ml vody

cukor

celú škoricu

klinčeky

Ako na to

V malom hrnci si priprav varené víno – zmiešaj vodu, biele víno, cukor, škoricu a klinčeky. Všetko nechaj variť na miernom ohni, až kým sa ti nevytvorí jemná biela pena. Varené víno prelej do šálky alebo pohára z hrubého skla. Na záver pridaj broskyňový tatranský čaj.



