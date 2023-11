Týchto 5 fitness trendov z TikToku a Instagramu možno praktizuješ aj ty. S trénerom ti vysvetlíme, akým rizikám sa vystavuješ

Detox ─Źaje, ─Źi ÔÇ×dry scoopingÔÇť. Tieto met├│dy si na┼íli svojich fan├║┼íikov, ktor├ş netu┼íia, ┼że vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadoch si viac ┼íkodia ne┼ż pom├íhaj├║.

Internetov├ę trendy s├║ v┼íade a fitness svet nie je v├Żnimkou. Na jednu stranu, na Tiktoku a Instagrame n├íjde┼í u┼żito─Źn├ę tipy o cvi─Źen├ş, recepty na prote├şnov├ę ra┼łajky a motiv├íciu k lep┼íiemu ┼żivotn├ęmu ┼ít├Żlu. Potom sa ÔÇ×prescrolluje┼íÔÇť na tot├ílny blud s 230-tis├şc lajkmi, kde mlad├í ┼żena odpor├║─Źa spanie v korzete.

Zdroj: Unsplash/ Victor Freitas

O fitness trendoch vie svoje aj Jakub ┼áolt├ęs, ktor├Ż je ve─żk├Ż skeptik nov├Żch tr├ęningov├Żch met├│d a pom├┤cok. ÔÇ×Ner├íd str├ícam ─Źas a s klientmi, potrebujem pracova┼ą efekt├şvne. Za tie roky, ─Źo sa pohybujem vo fitness, som za┼żil u┼ż ve─ża trendov prich├ídza┼ą ale aj odch├ídza┼ą. Preto som fan├║┼íikom met├│d, ktor├ę s├║ overen├ę a funguj├║ u┼ż roky a ide├ílne s├║ podlo┼żen├ę aj dostato─Źn├Żmi vedeck├Żmi d├ítami.ÔÇť

Jakub ┼áolt├ęs je b├Żval├Ż profesion├ílny hr├í─Ź basketbalu a reprezentant SR v kateg├│rii U18 a U20. ┼ápecializuje sa na kondi─Źn├ę pr├şpravy v├Żkonnostn├Żch ┼íportovcov, odstra┼łovanie svalov├Żch dysbalanci├ş, ─Źi rozvoj r├Żchlostno-silov├Żch schopnost├ş. Okrem in├ęho p├┤sob├ş ako ┼í├ęftr├ęner vo Form Factory Nivy.

Jakub ─Źasto stret├íva v posil┼łovni teenagerov, ktor├Żch bav├ş najm├Ą silov├Ż tr├ęning. Hoci je za to r├íd, v┼íimol si, ┼że kvalita samotn├Żch tr├ęningov je slab├í. Pod─ża neho by mala by┼ą na prvom mieste bezpe─Źnos┼ą, je jedno ko─żko m├í┼í rokov. Tie┼ż rad├ş, ┼że ak chce┼í naplni┼ą svoj genetick├Ż potenci├íl, nesta─Źia ti tri mesiace, ale nieko─żko rokov pravideln├ęho cvi─Źenia.

ÔÇ×A to m├┤┼że┼í urobi┼ą len, ak si zdrav├Ż. Preto je d├┤le┼żit├ę sa zbyto─Źne nepon├íh─ża┼ą a ma┼ą zvl├ídnut├║ spr├ívnu techniku cvikov, primerane nastaven├ę tr├ęningov├ę za┼ąa┼żenie a neh─żada┼ą ÔÇÜskratkyÔÇś cez nejak├ę z├ízra─Źn├ę doplnky v├Ż┼żivy alebo nebodaj anabolik├í,ÔÇť dod├íva Jakub ┼áolt├ęs.

Zdroj: Unsplash/ Jonathan Borba

Nielen bizarn├ę fitness trendy zo soci├ílnych siet├ş ti vedia ubl├ş┼żi┼ą, ale aj be┼żn├ę cviky. Teda pokia─ż nevie┼í ─Źo rob├ş┼í, alebo ich praktizuje┼í zle. Preto je pre teba najlep┼íie cvi─Źi┼ą so sk├║sen├Żm tr├ęnerom, ktor├Ż bude na teba dozera┼ą, pam├Ąta┼ą si tvoj progres a dostane ┼ąa do vysn├şvanej formy.

Vo Form Factory si m├┤┼że┼í vybra┼ą tr├ęnera, ktor├Ż ti pom├┤┼że s technikou, ─Źi u┼ż potrebuje┼í zv├Ż┼íi┼ą v├Żkon, alebo zlep┼íi┼ą si kond├şciu.

Honba za driekom v tvare pres├Żpac├şch hod├şn

Z vedeck├ęho h─żadiska, ak m├í ┼żena ve─żk├Ż hrudn├şk, ├║zky driek a ┼íirok├ę boky, je pova┼żovan├í za ve─żmi atrakt├şvnu v o─Źiach mu┼żov. Je to kv├┤li tomu, ┼że tak├íto postava p├┤sob├ş po fyzickej a sexu├ílnej str├ínke vyspelo a je znakom dobrej plodnosti.

U┼ż v 18. storo─Ź├ş boli postavy v tvare pres├Żpac├şch hod├şn mimoriadne pr├ş┼ąa┼żliv├ę a aj ÔÇ×fashionableÔÇť. No s├║─Źasn├í doba vytvorila ove─ża v├Ą─Ź┼í├ş o┼íia─ż, najm├Ą v─Ćaka Instagramov├Żm celebrit├ím, ktor├ę maj├║ zna─Źn├Ż vplyv na ich sledovate─żov.

Kopec ┼żien a diev─Źat sa nechalo postavou tejto osobnosti ovplyvni┼ą a nastal trend, ktor├Ż sa na soci├ílnych sie┼ąach roz┼í├şril ako lesn├Ż po┼żiar. Re─Ź je o takzvan├Żch korzetoch, ktor├ę maj├║ ├║dajne pom├┤c┼ą docieli┼ą ├║zky p├ís a formova┼ą postavu do tvaru pres├Żpac├şch hod├şn.

Tieto p├ísy, alebo ÔÇ×waist trainersÔÇť, s├║ dostupn├ę v r├┤znych tvaroch a ve─żkostiach. V princ├şpe funguj├║ tak, ┼że si ich zapne┼í okolo p├ísu, stiahnu ti brucho a voil├í, ├║zky driek je na svete. Len┼że za ak├║ cenu?

┬áÔÇ×Pas├şvne spev┼łuje a stabilizuje trup, ─Źi┼że v podstate rob├ş tvoj core a panvov├ę dno slab┼í├şm. M├í┼í ho v oblasti brucha stiahnut├Ż a preto nepodporuje br├ínicov├ę d├Żchanie, ktor├ę je spr├ívne,ÔÇť hovor├ş Jakub ┼áolt├ęs, ktor├Ż m├í d├┤vody, pre─Źo nie je fan├║┼íikom korzetov.



Okrem in├ęho, korzet sa ve─żmi ÔÇ×nekamar├ítiÔÇť s tvojimi org├ínmi. Preto┼że ak ho nos├ş┼í natesno a dlho, tla─Ź├ş na org├íny, d├┤sledkom ─Źoho sa potom posun├║ a natiahne┼í si tak cievy. To ti sp├┤sob├ş nielen zl├ę tr├ívenie, nad├║vanie, ale m├┤┼że┼í si vyvola┼ą aj acid reflux, informuje Cleveland Clinic.

Nezab├║daj, ┼że genetiku len tak neovplyvn├ş┼í. Z brucha schudne┼í, no prirodzen├Ż uzunk├Ż driek si len tak nevy─Źaruje┼í. ÔÇ×Mo┼żno tvoj driek aj stiahne, ak ho bude┼í nosi┼ą pravidelne a dostato─Źne dlho, no v├Żsledky strat├ş┼í do p├ír dn├ş ak ho nosi┼ą prestane┼í. A pohodln├Ż asi tie┼ż nebude,ÔÇť dod├íva Jakub ┼áolt├ęs.

Detox ─Źaje, pl├íny na chudnutie a in├ę ÔÇ×instaÔÇť v├Żmysly

Ak u┼ż si nejak├Ż ten ─Źas na Instagrame (aspo┼ł od roku 2015), ur─Źite vie┼í, ┼że popul├írne influencerky boli sponzorovan├ę ─Źajmi na chudnutie. Tieto ─Źaje obsahuj├║ zmesi byl├şn, ktor├ę ├║dajne maj├║ blahod├írne ├║─Źinky pre tvoje zdravie. K tomu e┼íte schudne┼í bez cvi─Źenia. No nie je to perfektn├ę? Sklameme ┼ąa, naozaj nie je.

├üno, ─Źaje s├║ pre teba sam├ę o sebe prospe┼ín├ę, ale nie ke─Ć pije┼í laxat├şva. Presne tak, ─Ź├şta┼í spr├ívne. Mnoh├ę z t├Żchto ÔÇ×detoxÔÇť ─Źajov obsahuj├║ bylinky, ktor├ę ti zaistia pravideln├║ n├ív┼ítevu WC. V extr├ęmnych pr├şpadoch, ┼ąa dokonca vedia dosta┼ą aj do nemocnice, najm├Ą ak obsahuj├║ rastlinu chvojn├şk.

T├í ti vie narobi┼ą poriadne ┼ąa┼żkosti. Od zr├Żchlen├ęho tepu, zv├Ż┼íen├ęho krvn├ęho tlaku a┼ż po b├║┼íenie srdca, nevo─żnos┼ą, ─Źi vracanie. Tie najhor┼íie zah┼Ľ┼łaj├║ srdcov├ę infarkty, m┼Ľtvice, z├íchvaty a n├íhle ├║mrtia, informuje Harvard Health.

ÔÇ×Nevid├şm d├┤vod kupova┼ą detox ─Źaje a tabletky. Telo m├í dostato─Źnu detoxifika─Źn├║ schopnos┼ą, no mus├ş┼í mu pom├íha┼ą vyv├í┼żenou stravou a dobrou ┼żivotospr├ívou,ÔÇť tvrd├ş Jakub ┼áolt├ęs.

Namiesto ÔÇ×z├ízra─Źn├Żch detox ─Źaj├şkovÔÇť, si rad┼íej dopraj klasick├Ż ─Źaj, ktor├Ż si k├║pi┼í v obchode. Zdroj: Pexels/ Dana Ciurumelea

─Äal┼í├ş ÔÇ×boomÔÇť soci├ílnych siet├ş, s├║ takzvan├ę online fitness pl├íny, ktor├ę s├║ ├║dajne pre ka┼żd├ęho. Je jedno ak├Ż m├í┼í vek, pohlavie, kondi─Źku, ─Źi zdravotn├Ż stav, tieto pl├íny ti s─żubuj├║ okam┼żit├ę v├Żsledky. Sta─Ź├ş si len za ne zaplati┼ą nemal├║ sumu.

P├Żtali sme sa Jakuba ┼áolt├ęsa, ─Źi tak├ęto pl├íny naozaj sadn├║ ka┼żd├ęmu a ─Źi ti pom├┤┼żu dosiahnu┼ą vysn├şvan├ę telo: ÔÇ×├üno, ak je tr├ęningov├Ż a stravovac├ş pl├ín nastaven├Ż kvalitne. Ka┼żd├Ż ─Źlovek je in├Ż a preto mlad├Ż chalanisko, ktor├ęho cie─żom je hypertrofia svalov, nebude ma┼ą rovnak├Ż tr├ęning a stravu ako p├Ą┼ądesiatni─Źka ─Źo potrebuje schudn├║┼ą.ÔÇť

To, ┼że tvoj insta tr├ęner dobre vyzer├í, neznamen├í, ┼że aj vie, ─Źo rob├ş.

ÔÇ×Ak v┼íak m├í ─Źlovek mo┼żnosti, tak v┼żdy odpor├║─Źam osobn├║ spolupr├ícu, preto┼że kvalitn├Ż tr├ęner zist├ş stav tvojho pohybov├ęho apar├ítu a pod─ża toho nastav├ş aj tvoj tr├ęningov├Ż program. Tr├ęning dok├í┼że prisp├┤sobova┼ą a optimalizova┼ą ÔÇ×za jazdyÔÇť pod─ża potrieb klienta. Nie ka┼żd├Ż m├┤┼że cvi─Źi┼ą v┼íetko a to, ┼że tvoj insta tr├ęner dobre vyzer├í, neznamen├í, ┼że aj vie, ─Źo rob├ş,ÔÇť vysvet─żuje Jakub ┼áolt├ęs.



Mie┼ía┼ą si prote├şn s vodou? Na─Źo?

Biz├ír s ozna─Źen├şm ÔÇ×dry scoopingÔÇť, sa zrodil na TikToku. Ide o met├│du brania doplnkov na cvi─Źenie ako prote├şn, kreat├şn, kofe├şn a in├ę, ktor├ę si d├í┼í na sucho a nezapije┼í tekutinou. ─Żudia, ─Źo tento trend praktizovali si niekedy mie┼íali tieto doplnky dokopy a naraz ich prehltli.

Zdroj: Unsplash/ HowToGym

ÔÇ×Treba si uvedomi┼ą, ┼że pr├í┼íkov├ę doplnky v├Ż┼żivy s├║ v├Ą─Ź┼íinou navrhnut├ę pre konzum├íciu s vodou a maj├║ skon─Źi┼ą v tr├íviacom trakte. Chcel by som vidie┼ą ─Źloveka, ktor├Ż 30g prote├şnu d├í na sucho bez zapitia,ÔÇť┬á kon┼ítatuje Jakub ┼áolt├ęs a pokra─Źuje: ÔÇ×Nebezpe─Źenstvo vid├şm asi v tom, ┼że pr├í┼íok sa ti dostane do d├Żchacieho syst├ęmu a m├┤┼że hrozi┼ą jeho po┼íkodenia alebo dusenie.ÔÇť

Pokia─ż nap├ş┼íe┼í fr├ízu ÔÇ×dry scoopingÔÇť do vyh─żad├íva─Źa, zobraz├ş sa ti toto upozornenie a vide├í si nepozrie┼í. Zdroj: Screenshot z TikToku

Obzvl├í┼í┼ą ve─żk├Żm rizikom je, ┼że ak si touto met├│dou d├í┼í za nabera─Źku kofe├şnu, vie ti to sp├┤sobi┼ą zna─Źn├ę nepr├şjemnosti so srdcom a dokonca aj infarkt, informuje AAP. ─îi┼że jednoducho povedan├ę, ak si nechce┼í ubl├ş┼żi┼ą, na ÔÇ×dry scoopingÔÇť hne─Ć zabudni a mie┼íaj si tieto doplnky tak, ako je odpor├║─Źan├ę.

Ak m├í┼í zl├║ techniku, m├┤┼że┼í si ubl├ş┼żi┼ą

Pokia─ż e┼íte nem├í┼í ─Źo-to odcvi─Źen├ę, je dobr├ę si prisp├┤sobi┼ą n├íro─Źnos┼ą a intenzitu cvikov pod─ża tvojich sk├║senost├ş. ─îi┼że ak si nov├í─Źik a hne─Ć sa pust├ş┼í napr├şklad do CrossFitu, ┼íanca je, ┼że si tento ┼íport zbyto─Źne znen├ívid├ş┼í.

CrossFit je fitness program, ktor├Ż prer├ístol do najv├Ą─Ź┼íieho fitness trendu na svete. Zah┼Ľ┼ła vysoko-intenz├şvne cviky zameran├ę na silu a kondi─Źku. ÔÇ×CrossFit m├í vysoko metabolick├║ n├íro─Źnos┼ą a takisto tvoja technika cvikov by mala by┼ą tip-top, preto┼że v├Ą─Ź┼íinou ide┼í bez ├║pln├ęho oddychu a cviky s├║ ─Źasto koordina─Źne n├íro─Źn├ę,ÔÇť hovor├ş Jakub ┼áolt├ęs.

Zdroj: Unsplash/ Karsten Winegeart

Jakub ┼áolt├ęs vid├ş nebezpe─Źenstvo v tr├ęningu, ktor├Ż je neprimerane nastaven├Ż vzh─żadom k schopnostiam cvi─Źenca: ÔÇ×Ja sa sna┼ż├şm tr├ęning u┼íi┼ą ─Źo najviac na mieru klientovi s ktor├Żm spolupracujem, ─Źi u┼ż je to be┼żn├Ż ─Źlovek alebo vrcholov├Ż ┼íportovec. Preto som ja tomuto ÔÇ×┼íportuÔÇť nikdy moc neholdoval. Treba v┼íak poveda┼ą, ┼że CrossFit je extr├ęmne n├íro─Źn├Ż a pretek├íri v ┼łom s├║ borci.ÔÇť

Nenamotaj sa na ka┼żd├Ż trend, ktor├Ż vid├ş┼í

┼Żijeme v dobe, kedy sme pres├Żten├ş inform├íciami, ─Źi┼że je pre teba dobr├ę kriticky rozm├Ż┼í─ża┼ą a selektova┼ą. Tak┼że nesk├║┼íaj bizarn├ę v├Żzvy, met├│dy a produkty, ak nie s├║ dostato─Źne vedecky overen├ę. Ak e┼íte nie si ÔÇ×fitness prof├şkÔÇť, bude┼í aspo┼ł vedie┼ą, ktor├Żm trendom sa treba vyhn├║┼ą a pre─Źo sa rad┼íej treba poradi┼ą so sk├║sen├Żm tr├ęnerom.

ÔÇ×Je d├┤le┼żit├ę selektova┼ą, od koho pr├şj├şmam inform├ície, d├┤verova┼ą odborn├şkom a n├ízorom, ktor├ę s├║ overen├ę ─Źasom alebo podlo┼żen├ę vedou. Nestane sa ti potom, ┼że zje┼í pizzu a k├║pi┼í si kolag├ęn na to, aby ┼ąa odvodnil,ÔÇť rad├ş Jakub ┼áolt├ęs.

ÔÇ×Ak so sebou chce┼í nie─Źo robi┼ą, no nevie┼í, ako za─Źa┼ą a m├í┼í zm├Ątok zo v┼íetk├Żch trendov, pr├şdi za nami do Form Factory a my ┼ąa radi nastav├şme na spr├ívnu cestu a pom├┤┼żeme dosiahnu┼ą re├ílne v├Żsledky,ÔÇť dod├íva na z├íver Jakub ┼áolt├ęs.