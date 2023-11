FNC pridal nový zápas v boxe: známy memečkar proti markizáckemu hercovi. Mení sa aj dejisko turnaja

Záujem o turnaj je stále vyšší, organizácia sa preto presúva do nových priestorov.

Turnaj Fight Night Challenge 5 mení dejisko turnaja a pridáva jeden nový zápas. V rámci zápasovej karty pridali ďalšie dve mená, ktoré proti sebe nastúpia v ringu v boxerskom zápase. Organizácia FNC v tlačovej správe avizuje, že pôjde o poriadne atraktívny zápas.

V ňom sa predstaví influencer a memečkar známy ako Astrálny Potápač, ktorý sa vraj 2 roky venoval MMA, čiže vymení klietku za ring. Jeho protivníkom bude herec z markizáckeho seriálu Pán Profesor a model Juraj Kočí, ktorému box nie je cudzí. Ich zápas, rovnako ako aj celá zápasová karta, je naplánovaný na 2. decembra.

Termín zostáva rovnaký, no hostiteľské miesto bude tentokrát do Tipos Arény. Vzhľadom na to, že záujem je stále vyšší, organizácia sa rozhodla priestory zmeniť za väčšie.

„Hostiteľským miestom podujatia Fight Night Challenge 5 malo byť pôvodne Národné basketbalové centrum (Pasienky) v Bratislave. Turnaj sa vpresúva do zhruba 500 metrov vzdialenej Tipos Arény. Zimný štadión Ondreja Nepelu je fanúšikom bojových športov známy, na tomto mieste sa totiž pravidelne konajú eventy Oktagon MMA“ uviedla FNC v tlačovej správe.

Nebude sa presúvať veľmi ďaleko. Svoje priestory zamení za Tipos Arénu vzdialenú len zhruba o 500 metrov ďalej.

Nemusíš sa báť, že by ti tvoje už kúpene vstupenky mali prepadnúť. V dostatočnom predstihu ti do mailovej schránky príde nová elektronická vstupenka. K dispozícii budú dokonca aj lepšie miesta, uvádza organizácia.

Ak si na tento event chcel ísť, no lístky si si nestihol kúpiť, táto zmena prišla práve pre teba. „Do predaja v sieti predpredaj.sk sa navyše dostávajú ďalšie lístky už od 15 eur.“

„Veľkolepá šou nebude na programe iba vďaka výkonom jednotlivých bojovníkov. Chýbať nebude skvelý sprievodný program. Fanúšikom sa naskytá jedinečná príležitosť zažiť skvelú atmosféru a v akcii sledovať mnoho známych tvári,“ dodáva organizácia Fight Night Challenge.

Na hlavnom zápase večera sa môžeš tešiť na rapera Moma a bývalého profesionálneho hokejistu so skúsenosťami z NHL Marcela Hossu. Ďalej sa budeš môcť tešiť z mien ako napríklad Strýco Filip, Alexander Cverna, Priscilla Versluis, Pali Hari, Erik Tresor či Flexking.